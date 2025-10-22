iPhone 17: Jetzt ist klar, was ihr niemals mit eurem Apple-Handy tun solltet

Apple-Fans aufgepasst: Ein simpler Reinigungsfehler verwandelt euer iPhone in einen rosa Albtraum.

Wenn ihr euer iPhone 17 Pro liebt – und das dürftet ihr angesichts des stolzen Preises wohl tun – dann solltet ihr einen Fehler unbedingt vermeiden: Reinigt es niemals mit Mitteln, die Wasserstoffperoxid oder Bleichmittel enthalten. Das kann euer edles „Cosmic Orange“-Modell nämlich in ein roségoldenes oder gar pinkes Etwas verwandeln. Genau das ist jetzt einigen Nutzerinnen und Nutzern passiert – und Apple hat bereits zuvor gewarnt.

Verfärbung beim iPhone 17 Pro: Wenn „Cosmic Orange“ plötzlich zu Roségold wird

Auf Reddit und TikTok tauchen seit letzter Woche Bilder auf, die iPhone-Fans stutzen lassen: Ein iPhone 17 Pro in der Farbe „Cosmic Orange“ zeigt nach kurzer Zeit eine auffällige Verfärbung – statt des warmen Orangetons schimmert das Gehäuse plötzlich rosa oder fast pink. Besonders betroffen sind die Kanten und der Kamerabereich. Zunächst hielten viele das für Produktionsfehler oder Farbabweichungen. Doch die Häufung der Fälle ließ Zweifel aufkommen – und tatsächlich steckt offenbar ein chemischer Prozess dahinter.

So sollte ein neues iPhone 17 Pro eigentlich nicht aussehen:

Das steckt hinter der mysteriösen Farbveränderung

Wie das Technikmagazin 9to5Mac berichtet, ist die Ursache für die Verfärbung ziemlich klar: Schuld ist Wasserstoffperoxid – ein Inhaltsstoff, der in vielen Reinigungsmitteln vorkommt.

Das iPhone 17 Pro besteht aus eloxiertem Aluminium. Die Farbe entsteht durch eine spezielle Oxidschicht, die das Metall schützt und ihm den typischen Apple-Glanz verleiht. Wird diese Schicht jedoch durch ein starkes Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid angegriffen, kann es zu Ätzungen und lokalen Farbveränderungen kommen. Das Ergebnis: Euer „Cosmic Orange“ wird zu einem unfreiwilligen „Roségold“.

Apple warnt deutlich – und das aus gutem Grund

Apple selbst hat das Thema bereits seit geraumer Zeit auf seiner Support-Seite adressiert. Dort heißt es unmissverständlich:

„Verwenden Sie keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in Öffnungen und tauchen Sie Ihr iPhone nicht in Reinigungsmittel ein. Wischen Sie es nach der Desinfektion mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.“

Mit anderen Worten: Ein bisschen Wasser und ein Mikrofasertuch reichen völlig aus. Alles andere kann mehr Schaden anrichten, als es nützt.

Wer sein iPhone regelmäßig reinigt, sollte unbedingt die Inhaltsstoffe seines Lieblingsreinigers prüfen. Viele Produkte enthalten Wasserstoffperoxid, ohne dass es auf den ersten Blick ersichtlich ist. Selbst als „sanft“ beworbene Desinfektionsmittel können den empfindlichen Aluminiumrahmen des iPhone 17 Pro angreifen. Am sichersten bleibt ihr also bei Apples Empfehlung: Ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch – mehr braucht es nicht, um Fingerabdrücke und Schmutz zu entfernen.

Fazit: Schön sauber – aber bitte richtig

Ein sauberes iPhone ist gut, ein verfärbtes iPhone ist am Ende teuer. Wer also verhindern möchte, dass aus seinem schicken „Cosmic Orange“ ein unfreiwilliges „Roségold“ wird, sollte Reinigungsmittel mit Wasserstoffperoxid oder Bleichmitteln unbedingt meiden. Kurz gesagt: Putzen ja, aber mit Köpfchen – sonst bekommt euer iPhone 17 Pro schneller ein Makeover, als euch lieb ist.