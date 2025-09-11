iPhone-17-Käufer können aufatmen: Dieses 25-Euro-Zubehör könnt ihr weiter nutzen – auch wenn die Apple-Webseite etwas anderes sagt

Wir haben beim Support nachgehakt – und eine klare Antwort bekommen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer das offizielle Apple-Poliertuch sein Eigen nennt und einen Blick auf die Produktseite wirft, stellt fest: Die iPhone-17-Reihe taucht gar nicht in der Kompatibilitätsliste auf. Heißt das etwa, dass das Poliertuch den Bildschirm der neuen Apple-Smartphones zerkratzt oder anderweitig beschädigt? Wir haben kurzerhand beim Support nachgefragt – und dieser gibt Entwarnung. Das Poliertuch kann auch fürs iPhone 17 genutzt werden. Die Erklärung, wieso es noch nicht in der Liste auftaucht, leuchtet ebenfalls ein.

Anzeige

Apple-Poliertuch ist auch mit dem iPhone 17 kompatibel

„Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nano­textur, schonend und gründlich.“ – so das Versprechen auf der Produktseite des 25 Euro teuren Zubehörs. Trotzdem sind die iPhone-17-Smartphones nicht in der Liste der kompatiblen Geräte zu finden – kurios (Quelle: Apple).

Apple-Poliertuch bei Amazon anschauen

Nach dem Austausch mit einer netten Apple-Mitarbeiterin wissen wir nun jedoch, warum: Die Geräte werden schlichtweg noch nicht gelistet, weil sie noch nicht zum Verkauf stehen. Sobald Apple also die Verkaufs-Pforten öffnet, wird auch die Kompatibilitätsliste des Poliertuchs aktualisiert und um die neuen Geräte ergänzt.

Genauer Termin für die Aktualisierung noch unklar

Ob Apple die Produktseite des Poliertuchs bereits zum Start der Vorbestellungen am 12. September 2025 um die iPhone-17-Modelle ergänzt, oder doch erst zum eigentlichen Verkaufsstart am 19. September 2025, ist noch unklar. Der frühere Termin würde jedoch mehr Sinn ergeben, damit langjährige Apple-Nutzer bei der Vorbestellung sich keine Sorgen zwecks der Nutzung des Zubehörs machen müssen.