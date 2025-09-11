iPhone-17-Käufer können aufatmen: Dieses 25-Euro-Zubehör könnt ihr weiter nutzen – auch wenn die Apple-Webseite etwas anderes sagt

Wir haben beim Support nachgehakt – und eine klare Antwort bekommen.
Wer das offizielle Apple-Poliertuch sein Eigen nennt und einen Blick auf die Produktseite wirft, stellt fest: Die iPhone-17-Reihe taucht gar nicht in der Kompatibilitätsliste auf. Heißt das etwa, dass das Poliertuch den Bildschirm der neuen Apple-Smartphones zerkratzt oder anderweitig beschädigt? Wir haben kurzerhand beim Support nachgefragt – und dieser gibt Entwarnung. Das Poliertuch kann auch fürs iPhone 17 genutzt werden. Die Erklärung, wieso es noch nicht in der Liste auftaucht, leuchtet ebenfalls ein.
Apple-Poliertuch ist auch mit dem iPhone 17 kompatibel
„Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nanotextur, schonend und gründlich.“ – so das Versprechen auf der Produktseite des 25 Euro teuren Zubehörs. Trotzdem sind die iPhone-17-Smartphones nicht in der Liste der kompatiblen Geräte zu finden – kurios (Quelle: Apple).
Apple-Poliertuch bei Amazon anschauen
Nach dem Austausch mit einer netten Apple-Mitarbeiterin wissen wir nun jedoch, warum: Die Geräte werden schlichtweg noch nicht gelistet, weil sie noch nicht zum Verkauf stehen. Sobald Apple also die Verkaufs-Pforten öffnet, wird auch die Kompatibilitätsliste des Poliertuchs aktualisiert und um die neuen Geräte ergänzt.
Genauer Termin für die Aktualisierung noch unklar
Ob Apple die Produktseite des Poliertuchs bereits zum Start der Vorbestellungen am 12. September 2025 um die iPhone-17-Modelle ergänzt, oder doch erst zum eigentlichen Verkaufsstart am 19. September 2025, ist noch unklar. Der frühere Termin würde jedoch mehr Sinn ergeben, damit langjährige Apple-Nutzer bei der Vorbestellung sich keine Sorgen zwecks der Nutzung des Zubehörs machen müssen.