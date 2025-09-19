iPhone 17 Kamera: Diese Funktionen bietet das neue Modell

Das iPhone 17 bietet einige Neuerungen. Auch die iPhone 17 Kamera wurde überarbeitet und verbessert. Hier erfahrt ihr, was sich geändert hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Welche Neuerungen bietet die iPhone 17 Kamera?

Das neue iPhone 17 ist mit einer 48-MP-Hauptkamera und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite ausgestattet. Die Ultraweitwinkelkamera ist im Vergleich zum Vorgänger-Modell deutlich verbessert worden. Das iPhone 16 verfügte lediglich über eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Auch bei der Frontkamera wurde aufgerüstet. Das iPhone 16 war mit einer 12-MP-Frontkamera, das iPhone 17 ist mit einer 18-MP-Frontkamera ausgestattet.

Anzeige

Somit wird deutlich, dass vor allem bei der Frontkamera und bei der Ultraweitwinkelkamera eine erhebliche Verbesserung stattgefunden hat. Fotos mit dem iPhone 17 werden schärfer und detailreicher. Auch das Bildrauschen bei schlechten Lichtverhältnissen wurde durch ein Pixel-Binning-Verfahren reduziert.

Ihr wollt wissen, wie die neuen iPhones aussehen? Wir haben das neue Modell ausgepackt, also schaut euch das Video an.

Anzeige

Die technischen Daten im Überblick

Das neue iPhone 17 ist mit einem 48 MP Dual Fusion Kamera-System ausgestattet. Die Kamera verfügt über eine optische Bildstabilisierung mit einer Sensorverschiebung, einen 48 MP Fusion Ultraweitwinkel und unterstützt superhochauflösende Fotos (24 / 48 MP).

Es ist ein zweifacher optischer Einzoom-Modus, ein zweifacher optischer Auszoom-Modus, ein vierfacher Zoombereich und ein bis zu 10fach digitaler Zoom möglich.

Einige der wichtigsten Funktionen im Überblick:

Geotagging der Fotos

Serienbildmodus

Verbesserte Rote-Augen-Korrektur

Räumliche Fotos

Porträts mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle

Nachtmodus

Porträtlicht inklusive sechs Effekten

Lohnt sich der Kauf aufgrund der neuen Kamera?

Für viele Nutzer ist die Kamera ein wichtiges Kaufkriterium. Doch wie sieht es bei dem neuen iPhone 17 aus? Sind die Neuerungen so gut, dass sich ein Kauf lohnt?

Anzeige

Falls ihr gerne Selfies macht, habt ihr mit der neuen, leistungsstarken Frontkamera ein überzeugendes Argument für eine Neuanschaffung. Durch die ebenfalls deutliche Aufrüstung bei der Rückkamera will Apple vor allem Vlogger und Content-Creator zum Kauf animieren. Neben den verbesserten Sensoren wurde auch an der Videofunktion und den Mikrofon-Fähigkeiten nachgebessert.

Wer gerne und viel fotografiert, sollte sich überlegen, ob der Kauf des iPhone 17 eine Option ist. Die Qualität der Kamera wurde definitiv deutlich verbessert und ermöglicht hochwertige Ergebnisse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.