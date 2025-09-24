iPhone 17 kaufen: Vodafone bietet entscheidenden Vorteil

Wer ein iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oder das brandneue iPhone Air kaufen möchte, profitiert bei Vodafone gleich von mehreren Vorteilen.

Ab sofort könnt ihr Apples neueste Smartphone-Reihe käuflich erwerben. Für alle, die auch gleich einen Mobilfunkvertrag zum iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oder iPhone Air benötigen, hat Vodafone unschlagbare Early-Bird-Angebote am Start:

Beim Eintausch eures alten Smartphones erhaltet ihr zusätzlich zum Restwert 120 Euro Tauschbonus (12 × 10 Euro).

5 Jahres-Versprechen: Vodafone verlängert die Herstellergarantie auf 5 Jahre und tauscht den Akku des iPhones kostenlos, sobald er weniger als 80 Prozent Batteriekapazität hat.

Unbegrenztes Datenvolumen in den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil Young M – aber nur bis 08.10.2025!

GigaKombi-Vorteil: Internet- und Festnetzbestandskunden profitieren von weiteren 10 Euro Rabatt und zusätzlichem Datenvolumen.

iPhone 17 Pro mit unlimitiertem Datenvolumen für 1 Euro

So bekommt ihr zum Beispiel das kompakte und zugleich leistungsstarke iPhone 17 Pro mit "GigaMobil M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung und 74,99 Euro Grundgebühr bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig kommen noch 9,98 Euro Versandkosten dazu, der Anschlusspreis entfällt. Junge Leute zwischen 18 und 27 Jahren zahlen nur 64,99 Euro Grundgebühr.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie aktionsweise unlimitiertes 5G-Datenvolumen statt regulär 50 GB im schnellen und sehr gut ausgebauten Vodafone-Netz. Beachtet allerdings, dass das Angebot nur bis 08.10.2025 gilt!

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: GigaMobil M

Allnet- und SMS-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 17 Pro mit Vertrag bei Vodafone: Darum lohnt sich der Deal

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung von 36 Monaten. Es ist auch möglich, das Gerät über 24 Monate abzubezahlen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt dabei immer 24 Monate, sie ist unabhängig vom gewählten Ratenplan.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 74,99 Euro monatliche Grundgebühr = 2.699,64 Euro

monatliche Grundgebühr = 2.699,64 Euro Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 9,98 Euro (Versand) = 10,98 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 9,98 Euro (Versand) = 10,98 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.710,62 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.710,62 Euro Gerätewert (UVP): 1.299 Euro

(UVP): 1.299 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 1.411,62 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 1.411,62 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 39,21 Euro

Das iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet 1.299 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Pakets über 36 Monate Ratenzahlung ab, so wird klar, dass ihr effektiv nur 39,21 Euro im Monat für den reinen Tarif zahlt. Junge Leute zahlen effektiv sogar nur 29,21 Euro im Monat. Das ist sehr günstig für die gebotene Leistung.

Weitere Highlight-Angebote zum Start findet ihr auf dieser Übersichtsseite von Vodafone.

Das bietet euch das neue iPhone 17 Pro

Apple bringt mit dem iPhone 17 Pro erstmals ein Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium und das kratzfestere Ceramic Shield 2. Das 6,3-Zoll-OLED-Display unterstützt ProMotion mit bis zu 120 Hz. Neu ist ein Kamera-System mit 48 MP Hauptsensoren und erstmals 8-fach optischem Zoom. Angetrieben wird das Gerät vom A19‑Pro‑Chip mit Dampfkammer-Kühlung, die Laufzeit soll bei bis zu 33 Stunden Videowiedergabe liegen.