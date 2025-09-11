iPhone 17 kaufen: Wer wartet, spart richtig Geld

Der perfekte Zeitpunkt für euren iPhone-17-Kauf könnte euch überraschen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat die 17. iPhone-Generation vorgestellt – und wie gewohnt sind die Preise gesalzen. Doch wer beim Kauf Geduld beweist, kann kräftig sparen. Laut einer aktuellen Prognose von idealo sind in den ersten elf Monaten nach Verkaufsstart Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent möglich. Das gilt für alle drei Modelle: iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max (Quelle: idealo).

Anzeige

Spannende Prognose für die Preisentwicklung beim iPhone 17

Zum Launch am 9. September ruft Apple für die neuen Modelle folgende Preise (jeweils 256 GB Speicher) offiziell auf:

iPhone 17: 949 Euro

iPhone Air: 1.199 Euro

iPhone 17 Pro: 1.299 Euro

iPhone 17 Pro Max: 1.449 Euro

Die Berechnungen von idealo basieren auf den tatsächlichen Preisentwicklungen der Vorgängermodelle iPhone 15 und iPhone 16. Ein wichtiger Hinweis: Es handelt sich um Prognosen – die tatsächlichen Straßenpreise können abweichen.

iPhone 17: Bereits nach fünf Monaten 20 Prozent günstiger?

Ergo: Anfang Februar 2026 lohnt der Blick in den Preisvergleich beim iPhone 17. (© idealo)

Beim Standardmodell iPhone 17 könnten Käufer schon kurz nach Marktstart sparen. Nach einem Monat wären laut Prognose rund 10 Prozent (ca. 100 Euro) weniger fällig. Wer sich fünf Monate Zeit lässt, spart möglicherweise 20 Prozent (rund 189 Euro). Den größten Preisrutsch erwarten die Experten ab dem achten Monat mit bis zu 25 Prozent Ersparnis. Das entspräche einem Tiefstpreis von etwa 707 Euro.

Anzeige

iPhone 17 Pro: Geduld zahlt sich aus

Beim iPhone 17 Pro fällt der Preisrückgang zunächst moderater aus. In den ersten Wochen sind gerade einmal 2 Prozent (ca. 21 Euro) weniger drin. Richtig interessant wird es ab Monat fünf: Dann könnte der Preis bereits um 16 Prozent (212 Euro) gesunken sein – auf etwa 1.100 Euro. Den größten Nachlass erwarten die Experten im achten Monat. Dann dürfte das iPhone 17 Pro mit bis zu 22 Prozent Rabatt zu haben sein, also rund 1.011 Euro.

Am preisstabilsten ist anfangs noch das iPhone 17 Pro Max, lockt am Ende aber mit der größten Ersparnis. (© idealo)

Anzeige

iPhone 17 Pro Max: Höchste Ersparnis beim Flaggschiff

Das teuerste Modell bietet naturgemäß auch das größte Sparpotenzial. Während im ersten Monat kaum Bewegung zu erwarten ist, dürfte der Preis nach fünf Monaten bereits um 17 Prozent (251 Euro) fallen. Den vorläufigen Tiefstwert prognostiziert idealo für Monat zehn: rund 1.116 Euro – und damit 333 Euro weniger als zum Start. Das entspricht einer Ersparnis von 23 Prozent.

iPhone Air: Noch keine Prognose möglich

Erwähnenswert: Apple hat neben den bekannten Varianten erstmals auch ein iPhone Air vorgestellt. Kurioserweise verzichtet Apple bei diesem Modell auf den Nummernzusatz und benennt das Handy explizit nicht als „iPhone 17 Air“. Da es hierzu keine Vorgängermodelle gibt, lässt sich noch keine seriöse Preisprognose erstellen.

Fazit: Geduld wird belohnt

Wer nicht sofort zuschlägt, fährt beim iPhone 17 mal wieder besser. Schon nach wenigen Monaten lassen sich dreistellige Beträge sparen – beim Pro Max sogar über 300 Euro. Wer also Geduld hat, bekommt das gleiche iPhone deutlich günstiger.