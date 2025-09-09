iPhone 17 kommt: Hier seht ihr das heutige Apple-Event im Livestream

Das neue iPhone kommt heute – und ihr könnt direkt sehen, wie Apple es vor euren Augen enthüllt.

Apple macht ernst: Heute am 9. September präsentiert der Konzern aus Cupertino das neue iPhone 17 und streamt das „Awe Dropping“-Event ab 19:00 Uhr deutscher Zeit live ins Netz. Wer nichts verpassen will, hat gleich mehrere Möglichkeiten, das Spektakel zu verfolgen – egal, welches Gerät ihr nutzt.

Event zum iPhone 17: Livestream auf YouTube, Apple-Website und in der TV-App

Apple hat den offiziellen Platzhalter für den Livestream bereits auf YouTube veröffentlicht. Dort könnt ihr schon jetzt eine Benachrichtigung aktivieren und bekommt so automatisch Bescheid, sobald der Stream startet. Praktisch: Ein Countdown läuft ebenfalls mit und zeigt euch exakt an, wann es losgeht – natürlich in eurer Ortszeit.

Hier könnt ihr heute Abend direkt reinschauen:

Neben YouTube könnt ihr das Event auch über Apples eigene Kanäle verfolgen. Die Apple-Events-Website bietet übrigens nicht nur den Livestream selbst, sondern auch die Möglichkeit, das Event in euren Kalender einzutragen. Wer lieber direkt auf dem Fernseher zusieht, kann die Apple-TV-App nutzen – ebenfalls kostenlos und ohne Account-Pflicht.

Ob iPhone, iPad, Mac, Android-Smartphone, Windows-PC oder Smart-TV: Apple macht’s euch einfach. Ihr müsst nur zur richtigen Zeit einschalten – plattformübergreifend und ohne unnötige Tricks.

Wann geht’s los?

Wie üblich startet Apple um 10:00 Uhr Ortszeit in Kalifornien – das entspricht 19:00 Uhr deutscher Zeit. Stellt euch also rechtzeitig eine Erinnerung, wenn ihr live sehen wollt, wie Apple das neue iPhone 17 und wahrscheinlich noch einiges mehr enthüllt.

Das Highlight des Events wird ohne Frage die Vorstellung der neuen iPhone-17-Reihe. Neben dem Standardmodell und den beiden Pro-Varianten (iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max) dürfte Apple mit dem völlig neuen iPhone 17 Air für Aufsehen sorgen. Gerüchte sprechen vom dünnsten iPhone aller Zeiten – perfekt für alle, die Wert auf ein edles, schlankes Design legen.

Auch die Apple Watch bekommt ein ordentliches Upgrade. Zum ersten Mal seit drei Jahren aktualisiert Apple nämlich die komplette Modellpalette. Mit der Apple Watch Series 11, der Apple Watch Ultra 3 und einer neuen Apple Watch SE 3 gibt’s frische Features für jedes Budget – vom Einsteiger bis zum Pro-Nutzer.