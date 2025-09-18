iPhone 17 macht schon Ärger: Apple muss Notfall-Update liefern

Apple spricht von „selten“ – Käuferinnen und Käufer der neuen iPhones könnten es bald anders sehen.

Kaum ist das iPhone 17 offiziell vorgestellt, tauchen schon die ersten Probleme auf. Wie sich zeigt, kämpfen sowohl das neue iPhone Air als auch das iPhone 17 Pro mit einem ärgerlichen Kamerafehler. Betroffene Fotos weisen kleine schwarze Kästchen und helle Linien auf – ein Makel, den Apple selbst mittlerweile bestätigt hat. Ein Notfall-Update für iOS ist in Arbeit, ein konkreter Termin steht aber noch nicht fest (Quelle: MacRumors).

Kamerafehler bei iPhone 17 Pro und iPhone Air

Entdeckt wurde der Fehler von Henry Casey, Redakteur bei CNN Underscored. Bei einem Konzerttest mit dem iPhone Air stellte er fest, dass etwa jedes zehnte Foto unbrauchbar war. Statt gestochen scharfer Bilder tauchten plötzlich kleine schwarze Bereiche, Kästchen und weiße Linien auf. Besonders auffällig: Die Fehler traten im Zusammenhang mit der grellen LED-Leinwand im Hintergrund auf.

Casey beschreibt das Phänomen so: „Ich habe bei diesem Konzert auch ein seltsames Bildproblem festgestellt, bei dem etwa jedes zehnte Foto, das mit dem iPhone Air und dem iPhone 17 Pro Max aufgenommen wurde, kleine schwarze Bereiche aufweist, darunter Kästchen und Teile von weißen Linien von der großen LED-Anzeige hinter der Band.“

Apples Reaktion: Update ist bereits in Arbeit

Apple ließ den Fund nicht lange unkommentiert. Gegenüber Casey erklärte der Konzern, dass es sich um ein „sehr seltenes Problem“ handle, das nur unter extremen Bedingungen auftrete – konkret dann, wenn eine extrem helle LED-Anzeige direkt in die Kamera strahlt. Dennoch: Gerade in der heutigen Eventkultur mit großen LED-Wänden ist das Risiko aber alles andere als theoretisch.

Die gute Nachricht: Apple hat den Fehler bereits analysiert und arbeitet an einer Lösung. In einem kommenden Software-Update soll das Problem behoben werden. Damit dürfte auch die Sorge vieler Käuferinnen und Käufer zerstreut werden, die auf eine zuverlässige Kamera beim neuen iPhone setzen.

Zeit läuft gegen Apple

Einen genauen Zeitplan für die Veröffentlichung des Fixes nennt Apple bisher nicht. Klar ist jedoch: Die betroffenen Modelle – also iPhone Air und iPhone 17 Pro – gehen bereits am Freitag, den 19. September, offiziell in den Verkauf. Wer sein neues iPhone sofort nutzt, könnte also noch mit den Fehlern leben müssen, bis Apple das Update ausrollt.

Gerade für ein Gerät, das mit seinen Kameraqualitäten beworben wird, ist das ein unangenehmer Fehlstart. Käuferinnen und Käufer müssen sich nun darauf verlassen, dass Apple schnell handelt.