iPhone 17: Mist, Apple will doch mehr Geld von euch

Das iPhone 17 wird zur Luxusfalle – und genau das ist Teil von Apples Plan.

Noch vor wenigen Tagen hieß es, das iPhone 17 Pro würde günstiger starten als gedacht – zumindest, wenn man den Berechnungen von J.P. Morgan Glauben schenken wollte. Dort ging man von 1.099 US-Dollar als Einstiegspreis aus. Nun aber widerspricht TrendForce und rechnet damit, dass Apple beim iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max kräftiger zulangt. Unterm Strich bedeutet das: Mehr Speicher, aber auch spürbar höhere Preise (Quelle: Trendforce).

iPhone 17 bleibt stabil – aber nur das Basismodell

Laut den aktuellen Zahlen von TrendForce soll das reguläre iPhone 17 preislich unverändert bei 799 US-Dollar bleiben. Auch der Basisspeicher von 128 GB bleibt gleich – hier gibt’s also keine Überraschung.

Doch während das Einsteigermodell stabil bleibt, zieht Apple bei den Pro-Varianten die Preisschraube an.

iPhone 17 Pro: Mehr Speicher, mehr Kosten

Das iPhone 17 Pro startet künftig bei 1.199 US-Dollar – satte 200 Dollar mehr als noch beim iPhone 16 Pro. Dafür verdoppelt Apple aber auch den Basisspeicher auf 256 GB. Klingt fair? Nur teilweise. Denn wer in Richtung 512 GB oder gar 1 TB schielt, muss jeweils 100 Dollar mehr auf den Tisch legen als noch beim Vorgänger.

Auch beim iPhone 17 Pro Max steigt die Latte: Das Modell mit 1 TB Speicher wird beispielsweise 1.699 US-Dollar kosten – im letzten Jahr waren es noch 1.599 US-Dollar. Auch die übrigen Modelle werden jeweils teurer.

Neue Modellreihe: iPhone 17 Air ersetzt das Plus und wird teurer

Apple bringt außerdem das iPhone 17 Air an den Start, das den bisherigen Plus-Ableger ablösen soll. Einstieg: 1.099 US-Dollar für 256 GB Speicher. Ein Modell mit nur 128 GB soll es dagegen gar nicht geben. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Plus mit 256 GB kostet derzeit 999 US-Dollar. Damit positioniert sich das neue Air zwischen iPhone 17 und iPhone 17 Pro – dünner, leichter, aber garantiert kein Schnäppchen.

Übersicht: So viel kosten die neuen iPhones

Hier die aktuelle Preisliste laut TrendForce:

Apple langt ordentlich hin. (© Trendforce)

Schon beim Sprung von iPhone 14 Pro Max zu iPhone 15 Pro Max hat Apple einen ähnlichen Trick angewandt: Die 128-GB-Variante verschwand, der Einstiegspreis kletterte automatisch nach oben. Ganz neu ist das Spiel also nicht – diesmal trifft es aber gleich mehrere Modelle.

Vorstellung rückt immer näher

Apple wird die iPhone-17-Reihe offiziell am 9. September im Rahmen des „Awe dropping“-Events präsentieren – Livestream inklusive. Spätestens dann wissen wir, ob die Prognosen von TrendForce tatsächlich stimmen – oder ob Apple uns doch noch positiv überrascht.