iPhone 17 muss an die Leine: Apple plant etwas völlig Neues

Apple erfindet ein iPhone-Zubehör neu – und es ist verblüffend simpel.

Apple denkt beim kommenden iPhone 17 nicht nur an neue Hüllen, sondern auch an ein ungewöhnliches Zubehör. Mit dem sogenannten „Crossbody Strap“ bringt der Hersteller erstmals einen magnetischen Umhängegurt für das iPhone, genauer gesagt für passende Hüllen – ganz ohne klassische Haken oder Schlaufen. Die Produktion soll bereits angelaufen sein, sodass das neue Accessoire pünktlich zum iPhone-Launch im September erscheint.

Crossbody Strap: Magnetischer Gurt fürs iPhone 17

Der Aufbau des neuartigen Umhängegurtes. (© Majin Bu)

Wie der Leaker Majin Bu berichtet, arbeitet Apple an einem Crossbody Strap, der durch ein einzigartiges magnetisches Design auffällt. Im Inneren des Gurts soll sich ein flexibler Metallkern befinden, der ihn über die gesamte Länge hinweg magnetisch macht. An den Enden sorgen entgegengesetzt polarisierte Ringe für sicheren Halt – mechanische Haken oder Ösen werden damit überflüssig.

Die ersten Muster bestehen laut Bericht aus einem gewebten Nylonmaterial, ähnlich den bekannten Sport-Loop-Armbändern der Apple Watch. Denkbar sei jedoch auch eine Variante aus Silikon. Damit passt Apple das neue Zubehör optisch nahtlos an die Produktfamilie der verschiedenen Hüllen an.

Blick aufs gewebte Nylonmaterial des iPhone-Gurtes. (© Majin Bu)

Ursprünglich für die kommenden iPhone-17-Hüllen gedacht, könnte der Crossbody Strap laut Leaker aber auch mit den AirPods Pro 3 genutzt werden – so Majin Bu. Apple erweitert damit das Ökosystem um eine weitere praktische Option, die über das reine Smartphone hinausgeht.

Neue iPhone-17-Hüllen geplant

Neben dem Gurt selbst soll Apple auch frische Schutzhüllen für die iPhone-17-Reihe vorstellen. Laut Majin Bu gehören dazu Liquid-Silicone-Cases sowie Hüllen aus dem neuen Material TechWoven. Damit verabschiedet sich Apple endgültig von den unpopulären FineWoven-Cases, die schon kurz nach ihrem Debüt mit dem iPhone 15 wieder aus dem Programm flogen.

Apple wird das iPhone 17 und das neue Zubehör am 9. September im Rahmen des bereits angekündigten Events präsentieren. Käuferinnen und Käufer können sich damit nicht nur auf ein neues iPhone freuen, sondern auch auf ein praktisches Gimmick, das den Alltag erleichtern soll.