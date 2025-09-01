iPhone 17: Nach diesem Apple-Leak gibt’s so gut wie keine Fragen mehr

Wenn selbst die Hülle schon alles verrät, wisst ihr: Apple hat ein Problem mit der Geheimhaltung.

Kurz vor der Präsentation am 9. September ist es erneut passiert: Ein Leak zeigt Apples angebliche Clear-Case-Hüllen für das iPhone 17 Pro und Pro Max. Und die verraten eine Menge. Neben einer monströsen Kamera-Aussparung und einem neuen MagSafe-Design gibt es auch Hinweise auf ein ganz neues Zubehör. Damit sind die letzten Geheimnisse rund ums iPhone 17 so gut wie gelüftet (Quelle: Majin Bu).

Neue Apple-Hülle verrät Details zum iPhone 17 Pro (Max)

Die durchgesickerten Bilder zeigen klar: Apple macht Ernst mit der breiten Kameraeinheit, die sich über die gesamte Rückseite des iPhone 17 Pro ziehen soll. Schon lange kursierten Gerüchte über einen massiven Kamera-Umbau – jetzt scheint die Hülle den endgültigen Beweis zu liefern.

Noch Fragen? (© Majin Bu)

Ebenfalls auffällig: Statt des bekannten MagSafe-Kreises mit Linie setzt Apple bei der neuen Hülle auf einen weißen, abgerundeten Rechteckbereich. Offenbar verändert Apple das MagSafe-System und gibt dem Ganzen einen neuen Look. Das dürfte nicht nur optische Gründe haben, sondern könnte auch technische Verbesserungen mitbringen.

Besonders spannend: Die Hülle scheint kompatibel mit einem neuen „Crossbody-Strap-Umhängegurt“ zu sein, den Apple Gerüchten zufolge vorbereitet. Damit könnten Nutzer ihr iPhone künftig ähnlich wie eine kleine Tasche quer über dem Körper tragen – festgehalten durch die magnetische Verbindung.

Apple will noch mehr iPhone-Hüllen vorstellen

Laut Leaker Majin Bu hat Apple neben den Clear Cases auch getönte Varianten ausprobiert. Hinzu kommen neue Hüllen aus Liquid Silicone und dem neuen Material TechWoven. Damit zieht Apple endgültig einen Schlussstrich unter die unbeliebten FineWoven-Cases, die schon beim iPhone 15 einen Fehlstart hinlegten und schnell wieder verschwanden.

Kurz und gut: Das Puzzle ist komplett

Mit diesem Leak wirkt das Bild rund ums iPhone 17 Pro nahezu vollständig. Größere Kamera, neues MagSafe-Design und frisches Zubehör – viel bleibt da nicht mehr offen. Spätestens am 9. September wird Apple die Details zum iPhone 17 bestätigen. Doch eines ist klar: Überraschungen dürfte es kaum noch geben.