iPhone 17: Nach diesem Clip werdet ihr euch in das neue Apple-Handy verlieben

Ein neuer Farbton – und plötzlich will jeder das neue iPhone.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple-Fans aufgepasst: Ein neues Video zeigt das kommende iPhone 17 Air im schicken Farbton Sky Blue – und es könnte sofort zum Favoriten vieler Käufer werden. Das Dummy-Modell präsentiert sich in der gleichen himmelblauen Optik, die bereits beim M4 MacBook Air für Begeisterung sorgte. Neben Sky Blue wird es das iPhone 17 Air wohl auch in Black, Silver und Light Gold geben.

Anzeige

Sky Blue kommt vom MacBook Air aufs iPhone 17 Air

Anfang des Jahres brachte Apple das M4 MacBook Air in Sky Blue auf den Markt – und die Farbe entwickelte sich schnell zum Bestseller. Kein Wunder also, dass Apple den Farbton nun auch für das iPhone 17 Air übernimmt. Der helle Blauton wirkt modern, elegant und hebt sich angenehm von den eher gedeckten Standardfarben ab.

Der bekannte Leaker Majin Bu hat auf X (ehemals Twitter) ein neues Video veröffentlicht, das das iPhone 17 Air in Sky Blue aus allen Blickwinkeln zeigt. Besonders spannend: Unter bestimmten Lichtverhältnissen wirkt der Farbton fast weiß, bei direkter Beleuchtung hingegen strahlt er in klarem Himmelblau.

Anzeige

Eine Szene im Video zeigt sogar den direkten Vergleich mit einem iPhone 16 Pro in Desert Titanium. Dabei fällt vor allem auf, wie schlank das iPhone 17 Air im Vergleich zum Pro-Modell wirkt – ein Detail, das vielen Nutzern gefallen dürfte.

Neben dem auffälligen Sky Blue soll es das iPhone 17 Air in drei weiteren Farben geben: Black (Schwarz), Silver (Silber) und Light Gold (Helles Gold). Damit bietet Apple eine Mischung aus klassischen und frischen Tönen, um möglichst viele Geschmäcker abzudecken.

Mehr als nur eine Farbe: Apples ausgeklügelter Marketing-Trick

Farben wie Sky Blue sind längst mehr als bloße Design-Spielereien. Apple nutzt solche frischen, trendigen Töne gezielt, um Emotionen zu wecken und Kaufanreize zu schaffen. Ein auffälliger Farbton kann ein Modell klar von der Konkurrenz abheben und gleichzeitig den „Haben-will“-Faktor steigern – besonders bei Kunden, die nicht jedes Jahr ein Upgrade planen. Mit Sky Blue dürfte Apple beim iPhone 17 Air erneut den Nerv der Zeit treffen und die emotionale Bindung zu seiner Marke weiter stärken.

Anzeige

Apple wird das iPhone 17 Air zusammen mit dem regulären iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max voraussichtlich im September bei einem Special-Event vorstellen. Die Ankündigung steht zwar noch aus, doch in der Gerüchteküche deutet sich der Termin schon jetzt an.