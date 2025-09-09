iPhone 17 offiziell: Apple zieht den Vorhang hoch

Das iPhone 17 wurde soeben vorgestellt – alle Infos im Artikel.
Apple hat es getan: Auf dem heutigen Event am 9. September 2025 stellte der Hersteller aus Cupertino die neue iPhone-17-Serie vor. Erwartungsgemäß gibt es wieder vier Modelle, doch schon das reguläre iPhone 17 bringt einige bemerkenswerte Neuerungen mit – vom stärksten Display aller Zeiten bis hin zu einem deutlich verbesserten Kamerasystem.
Vier neue Modelle – das reguläre iPhone 17 im Fokus
Wie gewohnt spannt Apple die Modellpalette breit: Vom Standard-iPhone 17 bis hin zu den Pro-Varianten gibt es vier neue Geräte. Im Rampenlicht steht aber zunächst das Basismodell, das sich zwar optisch stark am Vorgänger orientiert, technisch jedoch einige entscheidende Updates parat hat.
Display mit Rekordhelligkeit
Das iPhone 17 verfügt über ein 6,3-Zoll-Display, das erstmals auch in der Standardreihe ProMotion unterstützt. Mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 Hz bis 120 Hz sorgt es für butterweiche Animationen und gleichzeitig mehr Effizienz. Besonders eindrucksvoll: Eine Outdoor-Helligkeit von bis zu 3.000 Nits – das hellste Display, das Apple je in einem iPhone verbaut hat.
Ceramic Shield 2: Härter als je zuvor
Für die Vorderseite setzt Apple auf das neue Ceramic Shield 2. Dank einer speziellen Apple-Beschichtung soll der Schutz nun dreimal besser gegen Kratzer sein. Damit rüstet Cupertino das iPhone konsequent für den harten Alltagseinsatz.
Neuer Apple A19: Power aus dem 3-nm-Prozess
Unter der Haube schlägt der brandneue Apple A19-Chip, gefertigt im 3-nm-Verfahren. Die CPU verfügt über sechs Kerne (zwei Performance- und vier Effizienzkerne), flankiert von einer 5-Kern-GPU. Damit verspricht Apple nicht nur deutlich mehr Leistung, sondern auch verbesserte Energieeffizienz.
Akkulaufzeit mit neuem Maßstab
Apple spricht beim iPhone 17 von „All-Day Battery Life“ – und setzt noch einen drauf: Bis zu acht Stunden mehr Videowiedergabe im Vergleich zum iPhone 16. Ein echtes Highlight ist auch das neue Schnelllade-Versprechen: Nur zehn Minuten am Kabel reichen für acht Stunden Videogenuss.
Kamera mit Selfie-Revolution
Das Kamera-Setup wurde kräftig überarbeitet. Auf der Rückseite sitzt nun ein 48-MP-Dual-Fusion-System mit 1x- und 2x-Option. Für Selfie-Fans besonders spannend: Die neue Frontkamera mit Center Stage. Sie bietet vier unterschiedliche Bildausschnitte – ganz ohne das iPhone drehen zu müssen. Damit wird das Querformat-Selfie zur Selbstverständlichkeit.
Mehr Speicher schon zum Start
Eine weitere Überraschung: Apple streicht die kleine Speicheroption. Das iPhone 17 startet direkt mit 256 GB – ein klares Signal, dass Cupertino die Geräte zukunftssicher ausstatten will.
Zusammenfassung des Events:
Preise und Verkaufsstart in Deutschland
Apple bleibt bei den Preisen stabil: Das iPhone 17 startet hierzulande ab 949 Euro – genauso viel wie noch das iPhone 16. Vorbestellungen sind ab Freitag, den 12. September, möglich. Der offizielle Verkaufsstart im Handel folgt eine Woche später, am 19. September 2025.