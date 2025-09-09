iPhone 17 offiziell: Apple zieht den Vorhang hoch

Das iPhone 17 wurde soeben vorgestellt – alle Infos im Artikel.

Apple hat es getan: Auf dem heutigen Event am 9. September 2025 stellte der Hersteller aus Cupertino die neue iPhone-17-Serie vor. Erwartungsgemäß gibt es wieder vier Modelle, doch schon das reguläre iPhone 17 bringt einige bemerkenswerte Neuerungen mit – vom stärksten Display aller Zeiten bis hin zu einem deutlich verbesserten Kamerasystem.

Vier neue Modelle – das reguläre iPhone 17 im Fokus

Wie gewohnt spannt Apple die Modellpalette breit: Vom Standard-iPhone 17 bis hin zu den Pro-Varianten gibt es vier neue Geräte. Im Rampenlicht steht aber zunächst das Basismodell, das sich zwar optisch stark am Vorgänger orientiert, technisch jedoch einige entscheidende Updates parat hat.

Neue Farbenpracht. (© Apple)

Display mit Rekordhelligkeit

Das iPhone 17 verfügt über ein 6,3-Zoll-Display, das erstmals auch in der Standardreihe ProMotion unterstützt. Mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 Hz bis 120 Hz sorgt es für butterweiche Animationen und gleichzeitig mehr Effizienz. Besonders eindrucksvoll: Eine Outdoor-Helligkeit von bis zu 3.000 Nits – das hellste Display, das Apple je in einem iPhone verbaut hat.

Ceramic Shield 2: Härter als je zuvor

Für die Vorderseite setzt Apple auf das neue Ceramic Shield 2. Dank einer speziellen Apple-Beschichtung soll der Schutz nun dreimal besser gegen Kratzer sein. Damit rüstet Cupertino das iPhone konsequent für den harten Alltagseinsatz.

Neuer Apple A19: Power aus dem 3-nm-Prozess

Unter der Haube schlägt der brandneue Apple A19-Chip, gefertigt im 3-nm-Verfahren. Die CPU verfügt über sechs Kerne (zwei Performance- und vier Effizienzkerne), flankiert von einer 5-Kern-GPU. Damit verspricht Apple nicht nur deutlich mehr Leistung, sondern auch verbesserte Energieeffizienz.

Akkulaufzeit mit neuem Maßstab

Apple spricht beim iPhone 17 von „All-Day Battery Life“ – und setzt noch einen drauf: Bis zu acht Stunden mehr Videowiedergabe im Vergleich zum iPhone 16. Ein echtes Highlight ist auch das neue Schnelllade-Versprechen: Nur zehn Minuten am Kabel reichen für acht Stunden Videogenuss.

Das ist neu im iPhone 17. (© Apple)

Kamera mit Selfie-Revolution

Das Kamera-Setup wurde kräftig überarbeitet. Auf der Rückseite sitzt nun ein 48-MP-Dual-Fusion-System mit 1x- und 2x-Option. Für Selfie-Fans besonders spannend: Die neue Frontkamera mit Center Stage. Sie bietet vier unterschiedliche Bildausschnitte – ganz ohne das iPhone drehen zu müssen. Damit wird das Querformat-Selfie zur Selbstverständlichkeit.

Mehr Speicher schon zum Start

Eine weitere Überraschung: Apple streicht die kleine Speicheroption. Das iPhone 17 startet direkt mit 256 GB – ein klares Signal, dass Cupertino die Geräte zukunftssicher ausstatten will.

Zusammenfassung des Events:

Preise und Verkaufsstart in Deutschland

Apple bleibt bei den Preisen stabil: Das iPhone 17 startet hierzulande ab 949 Euro – genauso viel wie noch das iPhone 16. Vorbestellungen sind ab Freitag, den 12. September, möglich. Der offizielle Verkaufsstart im Handel folgt eine Woche später, am 19. September 2025.