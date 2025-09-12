iPhone 17 Pro Max für 1 Euro: o2 schnürt attraktives Tarif-Paket mit brandneuem Apple-Smartphone

Es ist endlich soweit: Die neuen iPhones sind da und können ab sofort vorbestellt werden. Wer sich das beste Apple-Smartphone gleich zum Start mit Vertrag sichern möchte, sollte jetzt weiterlesen.
Bei o2 bekommt ihr das brandneue iPhone 17 Pro Max mit "o2 Mobile M 30GB+"-Vertrag für nur 1 Euro Zuzahlung sowie 62,99 Euro Grundgebühr bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig kommen noch 39,99 Euro Anschlusspreis sowie 4,99 Euro für den Versand obendrauf.
Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 30 GB 5G-Datenvolumen, das sich jedes Jahr um weitere 5 GB erhöht – ohne Mehrkosten. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum ihr zuschlagen solltet.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile M
- Allnet- und SMS-Flat
- 30 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download), jedes Jahr 5 GB kostenlos dazu
- EU-Roaming inklusive
- Ratenzahlung über 36 Monate
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
iPhone 17 Pro Max mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal
Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung von 36 Monaten. Es ist auch möglich, das Gerät über 24 Monate abzubezahlen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt dabei immer 24 Monate, sie ist unabhängig vom gewählten Ratenplan.
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:
- 36 × 62,99 Euro monatliche Grundgebühr = 2.267,64 Euro
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,99 Euro (Versand) = 45,98 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.313,62 Euro
- Gerätewert (UVP): 1.449 Euro
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 864,62 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 24,02 Euro
Das Apple iPhone 17 Pro Max mit 256 GB kostet 1.449 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Pakets über 36 Monate Ratenzahlung ab, so wird klar, dass ihr effektiv nur 24,02 Euro im Monat für den reinen Tarif zahlt. Das ist sehr günstig für die gebotene Leistung.
iPhone 17 (Pro) & iPhone Air: Weitere Angebote bei o2
Neben dem iPhone 17 Pro Max hat o2 auch die anderen neuen Apple-Smartphones mit "Mobile M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung und starken Effektivpreisen im Angebot:
- iPhone 17: 47,99 Euro Grundgebühr (effektiv 22,91 Euro im Monat)
- iPhone 17 Pro: 58,99 Euro Grundgebühr (effektiv 24,18 Euro im Monat)
- iPhone Air: 54,99 Euro Grundgebühr (effektiv 22,96 Euro im Monat)
Alle Preise beziehen sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Beachtet, dass es sich bei den Angeboten um Vorbestellungen handelt. Offiziell erhältlich sind die neuen iPhones ab 19. September 2025. Weitere Highlight-Angebote zum Start findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei o2.
iPhone 17 Pro Max: Das kann Apples bestes Smartphone
Das iPhone 17 Pro Max ist mit 6,9 Zoll das bislang größte iPhone. Das OLED-Display unterstützt ProMotion und liefert bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Neu ist das Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium mit einer widerstandsfähigen Oxidschicht. Wärme wird jetzt effizienter über das Metall abgeleitet, auf Vorder- und Rückseite kommt das kratzfestere Ceramic Shield 2 zum Einsatz.
Beim Kamera-System gibt es ein deutliches Upgrade: Die Rückseite beherbergt 48-MP-Sensoren mit einem achtfachen optischen Zoom – so weit ist Apple zuvor noch nicht gegangen. Die 18-MP-Frontkamera bietet flexible Bildausschnitte und kann simultan mit der Hauptkamera aufnehmen.
Für die Leistung arbeitet im Inneren der A19-Pro-Chip zusammen mit einer 6-Core-GPU. Ein Dampfkammer-Kühlsystem soll dafür sorgen, dass das Gerät auch bei hohen Anforderungen kühl bleibt. In Sachen Akkulaufzeit setzt Apple einen neuen Maßstab: Bis zu 37 Stunden Videowiedergabe sind laut Hersteller möglich.