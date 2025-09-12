iPhone 17 Pro Max für 1 Euro: o2 schnürt attraktives Tarif-Paket mit brandneuem Apple-Smartphone

Es ist endlich soweit: Die neuen iPhones sind da und können ab sofort vorbestellt werden. Wer sich das beste Apple-Smartphone gleich zum Start mit Vertrag sichern möchte, sollte jetzt weiterlesen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei o2 bekommt ihr das brandneue iPhone 17 Pro Max mit "o2 Mobile M 30GB+"-Vertrag für nur 1 Euro Zuzahlung sowie 62,99 Euro Grundgebühr bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig kommen noch 39,99 Euro Anschlusspreis sowie 4,99 Euro für den Versand obendrauf.

Anzeige

Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 30 GB 5G-Datenvolumen, das sich jedes Jahr um weitere 5 GB erhöht – ohne Mehrkosten. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

Angebot bei o2 ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download), jedes Jahr 5 GB kostenlos dazu

(max. 300 MBit/s Download), jedes Jahr 5 GB kostenlos dazu EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 17 Pro Max mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung von 36 Monaten. Es ist auch möglich, das Gerät über 24 Monate abzubezahlen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt dabei immer 24 Monate, sie ist unabhängig vom gewählten Ratenplan.

Anzeige

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 62,99 Euro monatliche Grundgebühr = 2.267,64 Euro

monatliche Grundgebühr = 2.267,64 Euro Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,99 Euro (Versand) = 45,98 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,99 Euro (Versand) = 45,98 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.313,62 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.313,62 Euro Gerätewert (UVP): 1.449 Euro

(UVP): 1.449 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 864,62 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 864,62 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 24,02 Euro

Angebot bei o2 ansehen

Das Apple iPhone 17 Pro Max mit 256 GB kostet 1.449 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Pakets über 36 Monate Ratenzahlung ab, so wird klar, dass ihr effektiv nur 24,02 Euro im Monat für den reinen Tarif zahlt. Das ist sehr günstig für die gebotene Leistung.

Anzeige

iPhone 17 (Pro) & iPhone Air: Weitere Angebote bei o2

Neben dem iPhone 17 Pro Max hat o2 auch die anderen neuen Apple-Smartphones mit "Mobile M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung und starken Effektivpreisen im Angebot:

iPhone 17 : 47,99 Euro Grundgebühr (effektiv 22,91 Euro im Monat)

: 47,99 Euro Grundgebühr (effektiv 22,91 Euro im Monat) iPhone 17 Pro : 58,99 Euro Grundgebühr (effektiv 24,18 Euro im Monat)

: 58,99 Euro Grundgebühr (effektiv 24,18 Euro im Monat) iPhone Air: 54,99 Euro Grundgebühr (effektiv 22,96 Euro im Monat)

Alle Preise beziehen sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Beachtet, dass es sich bei den Angeboten um Vorbestellungen handelt. Offiziell erhältlich sind die neuen iPhones ab 19. September 2025. Weitere Highlight-Angebote zum Start findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei o2.

iPhone 17 Pro Max: Das kann Apples bestes Smartphone

Das iPhone 17 Pro Max ist mit 6,9 Zoll das bislang größte iPhone. Das OLED-Display unterstützt ProMotion und liefert bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Neu ist das Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium mit einer widerstandsfähigen Oxidschicht. Wärme wird jetzt effizienter über das Metall abgeleitet, auf Vorder- und Rückseite kommt das kratzfestere Ceramic Shield 2 zum Einsatz.

Anzeige

Beim Kamera-System gibt es ein deutliches Upgrade: Die Rückseite beherbergt 48-MP-Sensoren mit einem achtfachen optischen Zoom – so weit ist Apple zuvor noch nicht gegangen. Die 18-MP-Frontkamera bietet flexible Bildausschnitte und kann simultan mit der Hauptkamera aufnehmen.

Angebot bei o2 ansehen

Für die Leistung arbeitet im Inneren der A19-Pro-Chip zusammen mit einer 6-Core-GPU. Ein Dampfkammer-Kühlsystem soll dafür sorgen, dass das Gerät auch bei hohen Anforderungen kühl bleibt. In Sachen Akkulaufzeit setzt Apple einen neuen Maßstab: Bis zu 37 Stunden Videowiedergabe sind laut Hersteller möglich.