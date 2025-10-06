iPhone 17 Pro Max: Nachfolger verliert entscheidendes Alleinstellungsmerkmal

Apple kippt eine alte Regel und ein neues Modell stiehlt dem Pro Max die Show.

Apple-Fans aufgepasst: Das iPhone 17 Pro Max könnte das letzte seiner Art sein, das wirklich den größten Bildschirm bietet. Ab dem kommenden Jahr dürfte nämlich ein anderes Modell die Display-Krone übernehmen – das faltbare iPhone, das laut aktuellen Gerüchten als „iPhone Fold“ oder möglicherweise „iPhone Ultra“ auf den Markt kommen wird. Damit verliert das Pro-Max-Modell sein bislang wichtigstes Alleinstellungsmerkmal.

„Max“ ist bald nicht mehr das Größte aller iPhones

Für viele Käuferinnen und Käufer war das „Max“ bisher gleichbedeutend mit dem größten iPhone überhaupt. Doch das wird sich wohl bald ändern. Schon 2026 soll Apple mit einem faltbaren iPhone eine völlig neue Gerätekategorie einführen – und die bringt eine entscheidende Verschiebung in der Hierarchie der Bildschirmgrößen mit sich.

Gerüchten zufolge wird das iPhone Fold im zugeklappten Zustand ein 5,5-Zoll-Außendisplay besitzen. Aufgeklappt jedoch soll es mit 7,8 Zoll deutlich größer ausfallen als das bisherige Pro Max, das voraussichtlich wieder mit einem 6,9-Zoll-Display kommt. Damit wäre das Fold das erste iPhone, das das Pro Max in Sachen Bildschirmgröße übertrifft – und das ganz ohne „Max“ im Namen (Quelle: 9to5Mac).

iPhone Fold: Apples neuer Formfaktor steht bereit

Das Fold wird Apples erstes faltbares iPhone und könnte ein entscheidender Schritt hin zu einer neuen Produktkategorie sein. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Mischung aus iPhone und iPad mini – kompakt zusammengeklappt, großzügig aufgefaltet. Damit dürfte Apple eine ähnliche Strategie verfolgen wie Samsung mit dem Galaxy Z Fold.

Klar ist: Das Fold wird sich an eine andere Zielgruppe richten. Es spricht all jene an, die das Maximum an Bildschirmfläche wollen, aber gleichzeitig kein separates iPad mit sich herumtragen möchten. Allerdings hat Innovation bei Apple ihren Preis – und der dürfte bei rund 2.000 US-Dollar oder sogar darüber liegen.

Was bedeutet das für das iPhone 18 Pro Max?

Das kommende iPhone 18 Pro Max wird zwar technisch weiterentwickelt, bleibt aber bei seiner bisherigen Größe. Apple hatte das Display erst beim iPhone 16 Pro Max leicht vergrößert – eine weitere Anpassung ist kurzfristig unwahrscheinlich. Damit wird das Modell zwar weiterhin das größte klassische iPhone bleiben, aber eben nicht mehr das größte insgesamt.

Für eingefleischte Pro-Max-Nutzer könnte das ein Dilemma werden: Will man künftig das größte Display, führt der Weg wohl über das Fold – doch nicht jeder will sich sofort auf eine neue, noch unerprobte Bauform einlassen.

Unterm Strich: Das Ende einer Ära für das Pro Max

Mit dem iPhone Fold steht Apple offenbar kurz vor einem Paradigmenwechsel. Zum ersten Mal seit Jahren wird das Pro Max nicht mehr das Maß aller Dinge sein, wenn es um Displaygröße geht. Dennoch dürften viele Fans dem Modell treu bleiben – nicht zuletzt, weil das Fold mit seinem hohen Preis und der neuen Falttechnik erst noch Vertrauen gewinnen muss.

Eines ist aber klar: „Max“ wird bei Apple bald nicht mehr automatisch „am größten“ bedeuten. Für Apple und seine Kundinnen und Kunden beginnt damit ein neues Kapitel in der iPhone-Geschichte.