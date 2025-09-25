iPhone 17 (Pro/Pro Max) und Air: Welche SIM-Karten? Ist Dual-eSIM möglich?

Die neuen iPhone-17-Modelle – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das brandneue iPhone Air – sind seit dem 19. September 2025 verfügbar. Doch welche SIM-Karten passen in die neuen Geräte, und wird Dual-SIM oder sogar Dual-eSIM unterstützt? Hier sind die wichtigsten Infos.

Welche SIM-Karten passen zum iPhone 17 & iPhone Air?

iPhone 17 : Nano-SIM & eSIM

: Nano-SIM & eSIM iPhone 17 Pro : Nano-SIM & eSIM

: Nano-SIM & eSIM iPhone 17 Pro Max : Nano-SIM & eSIM

: Nano-SIM & eSIM iPhone Air: Nur eSIM (kein physischer SIM-Slot)

Alle iPhone-17-Modelle (außer dem iPhone Air!) unterstützen weiterhin das Nano-SIM-Format für physische SIM-Karten. Das Nano-SIM-Format ist das aktuell kleinste und am weitesten verbreitete SIM-Kartenformat. Falls ihr noch eine ältere SIM-Karte (Mini- oder Micro-SIM) besitzt, könnt ihr sie auf Nano-SIM-Größe zuschneiden lassen. Beachte jedoch, dass ältere SIM-Karten nach dem Zuschneiden möglicherweise nicht mehr erkannt werden. In diesem Fall solltet ihr eine neue SIM-Karte bei eurem Mobilfunkanbieter anfordern oder auf eine eSIM umsteigen.

Die eSIM ist die digitale Alternative zur physischen SIM-Karte. Wenn euer Mobilfunkanbieter eSIM unterstützt, könnt ihr diese direkt auf eurem iPhone 17 aktivieren. Die Einrichtung ist schnell und unkompliziert. Das iPhone Air ist das erste iPhone-Modell, das ausschließlich eSIM unterstützt und keinen physischen SIM-Slot mehr hat.

Unterstützen iPhone 17 & Air Dual-SIM oder Dual-eSIM?

iPhone 17 ✓

✓ iPhone 17 Pro ✓

✓ iPhone 17 Pro Max ✓

✓ iPhone Air ✓ (nur Dual-eSIM!)

Ja! Alle iPhone-17-Modelle unterstützen Dual-SIM. Ihr könnt eine physische Nano-SIM-Karte in Kombination mit einer eSIM nutzen. Alternativ ist es auch möglich, zwei eSIMs gleichzeitig zu verwenden, falls ihr vollständig auf physische SIM-Karten verzichten möchtet. Das iPhone Air unterstützt nur Dual-eSIM, da es keinen physischen SIM-Slot hat.

Wichtig: Prüft vorab, ob euer Mobilfunkanbieter sowohl Dual-SIM als auch eSIM unterstützt. Falls ihr Hilfe bei der Einrichtung benötigt, findet ihr auf der offiziellen Apple-Website eine detaillierte Anleitung.