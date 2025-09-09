iPhone 17 Pro und Pro Max sind da: Apple sprengt alle Grenzen

Noch mehr Power, noch mehr Zoom, noch mehr Wow – Apple dreht auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat im Rahmen seines großen September-Events nicht nur das iPhone 17 und das neue iPhone Air vorgestellt, sondern auch die beiden neuen Flaggschiffe iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max enthüllt. Mit neuem Unibody-Design aus Aluminium, bahnbrechender Kamera, noch mehr Leistung und längerer Akkulaufzeit setzt Apple bei den Pro-Modellen neue Maßstäbe.

Anzeige

Alle Neuheiten des Abends:

Aluminium-Unibody beim iPhone 17 Pro (Max): Apples erstes seiner Art

Zum ersten Mal verbaut Apple beim iPhone ein geschmiedetes Aluminium-Unibody-Gehäuse. Das Unternehmen spricht von einem „colorful and durable outside oxide layer“, der nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch für eine frische Optik. Neu ist zudem ein verbessertes thermisches System, das die Hitze direkt über das Aluminium ableitet. Front und Rückseite schützt das neue Ceramic Shield 2, das laut Apple dreimal kratzfester ist als zuvor.

Anzeige

Displaygrößen und ProMotion

Das iPhone 17 Pro setzt auf ein 6,3-Zoll-Display mit ProMotion-Technologie und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Das größere iPhone 17 Pro Max bietet sogar 6,9 Zoll – damit sprengt Apple wortwörtlich die bisherigen Grenzen.

Die neuen Farben des iPhone 17 Pro – nur diese drei gibt es. (© Apple)

Anzeige

Kamera: Größter Zoom aller Zeiten

Das Highlight der neuen Pro-Modelle ist das Kamera-System. Auf der Rückseite sitzen 48-MP-Sensoren, die erstmals einen 8-fachen optischen Zoom ermöglichen – ein Rekord für Apple. Hinzu kommt eine 18-MP-Frontkamera mit „Center Stage“, die flexible Bildausschnitte, smarte Gruppenselfies und sogar gleichzeitige Aufnahmen mit Front- und Rückkamera ermöglicht.

A19-Pro-Chip: Noch schneller, noch kühler

Unter der Haube arbeitet der neue A19-Pro-Chip mit 6-Core-GPU. Für die nötige Kühlung sorgt ein integriertes Dampfkammer-System. Das Resultat: maximale Leistung ohne Überhitzung – ideal für Gaming und Video-Editing direkt auf dem iPhone.

Darauf dürfen sich Käuferinnen und Käufer des iPhone 17 Pro (Max) freuen. (© Apple)

Anzeige

Akkulaufzeit: Apple legt nach

Auch bei der Batterie spielt Apple groß auf. Das iPhone 17 Pro erreicht bis zu 33 Stunden Videowiedergabe, während das iPhone 17 Pro Max sogar auf 37 Stunden kommt – die längste Laufzeit, die es je bei einem iPhone gab.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Preislich startet das iPhone 17 Pro bei 1.299 Euro. Das sind 100 Euro mehr als beim Vorgänger, dafür gibt es direkt 256 GB Speicher. Das iPhone 17 Pro Max beginnt bei 1.449 Euro – exakt derselbe Preis wie beim iPhone 16 Pro Max, ebenfalls mit 256 GB Speicher. Beide Modelle lassen sich bis auf 2 TB Speicher konfigurieren.

Vorbestellungen sind ab dem 12. September möglich. Offizieller Verkaufsstart ist dann eine Woche später, am Freitag, dem 19. September

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.