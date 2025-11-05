iPhone 17 Pro vs. Google Pixel 10 Pro: Welches Top-Smartphone überzeugt im Vergleich?

Google Pixel 10 Pro und iPhone 17 Pro im direkten Vergleich. Unterschiede gibt es nicht nur beim Design, sondern auch bei Kamera, Display und Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google Pixel 10 Pro vs. iPhone 17 Pro im Überblick

Feature Google Pixel 10 Pro iPhone 17 Pro Display 6,3 Zoll LTPO-OLED 6,3 Zoll LTPO-OLED Prozessor Google Tensor G5 Apple A19 Pro RAM 16 GB 12 GB Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Kameras Triple-Kamera mit 48 MP Hauptsensor Triple-Kamera mit 48 MP Hauptsensor Akku 4.707 mAh, Schnellladen 4.252 mAh, Schnellladen Betriebssystem Android 16 iOS 26 Preis (UVP) ab ca. 1.099 Euro ab ca. 1.299 Euro

Anzeige

Vorteile des iPhone 17 Pro

Beim iPhone 17 Pro sticht besonders die Videofunktion heraus: Mit 120 Bildern pro Sekunde in 4K-Auflösung (2160p) sind extrem flüssige Aufnahmen möglich, doppelt so viele wie beim Pixel.

Der optische Zoom reicht bis zu achtfach, wodurch auch entfernte Motive ohne Qualitätsverlust eingefangen werden können. Unterstützt wird zudem Dolby Vision, ein Standard, der für kontrastreiche Bilder mit besonders lebendigen Farben sorgt.

Auch die Hardware bringt Vorteile: Die höhere RAM-Geschwindigkeit (4800 Megahertz versus 4200 Megahertz) sorgt dafür, dass Apps schneller reagieren. Ein Infrarot-Sensor ermöglicht exakte Tiefenmessungen, was etwa beim Porträtmodus nützlich ist.

Für Sicherheit sorgt die 3D-Gesichtserkennung, die schwieriger zu täuschen ist als ein Fingerabdrucksensor. Hinzu kommen Funktionen für mehr Datenschutz, darunter der Schutz vor Cross-Site-Tracking, der verhindert, dass Nutzer beim Surfen über mehrere Webseiten hinweg verfolgt werden.

Praktisch im Alltag: Das iPhone lädt kabellos mit 30 Watt und damit deutlich schneller als viele Konkurrenzmodelle.

Anzeige

In diesem Video stellen wir euch die Google-Modelle Pixel 10 und Pixel 10 pro vor:

Vorteile des Google Pixel 10 Pro

Das Pixel 10 Pro punktet mit einem hochauflösenden Display: Die Pixeldichte ist rund acht Prozent höher, was Texte und Bilder noch schärfer wirken lässt. Auch die Gesamtauflösung ist um über 15 Prozent besser. Bei der Kamera sorgt die größere Blende dafür, dass mehr Licht einfällt. Das verbessert Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Anzeige

Entsperrt wird das Pixel bequem per Fingerabdruck-Scanner. Das kratzfeste Glas erhöht die Alltagstauglichkeit. Mit 16 Gigabyte RAM stehen zudem vier Gigabyte mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung als beim iPhone.

Für die Nutzung bietet Google praktische Extras: Theme-Anpassungen, ein Extra-Dim-Modus für dunkle Umgebungen und die Möglichkeit, Spiele schon während des Downloads zu starten.

Auch in Sachen Software und Konnektivität zeigt sich das Pixel vielseitig. Das Betriebssystem basiert auf Open Source, wodurch Anpassungen leichter möglich sind. Die Split-Screen-Funktion erlaubt, zwei Apps gleichzeitig zu nutzen.

Dank Reverse Wireless Charging kann das Pixel sogar andere Geräte kabellos aufladen. Außerdem wird aptX HD unterstützt, ein Standard für besonders hochwertige Bluetooth-Audioübertragung.

Google Pixel 10 Pro vs. iPhone 17 Pro: Für wen lohnt sich welches Modell?

Das iPhone 17 Pro richtet sich vor allem an Nutzer, die höchste Ansprüche an Videoaufnahmen stellen. Mit 120 Bildern pro Sekunde in 4K bietet es doppelt so flüssige Aufnahmen wie das Pixel und setzt mit Dolby Vision auf einen Standard, der Farben und Kontraste besonders realistisch wirken lässt.

Anzeige

Auch der bis zu achtfache optische Zoom ist für alle spannend, die häufig weit entfernte Motive detailgetreu festhalten möchten. Hinzu kommen die starke 3D-Gesichtserkennung sowie die besseren Datenschutzfunktionen, die das iPhone für sicherheitsbewusste Nutzer attraktiv machen.

Das Google Pixel 10 Pro hingegen überzeugt bei klassischen Fotoaufnahmen. Die größere Blende sorgt dafür, dass mehr Licht auf den Sensor fällt, was vor allem bei Nachtaufnahmen klare Vorteile bringt. Dank der Bildverarbeitung liefert das Pixel sehr natürliche, detailreiche Fotos. Zudem profitieren Nutzer von der höheren Pixeldichte und Auflösung des Displays, wodurch Fotos und Videos gestochen scharf dargestellt werden.

Mit 16 Gigabyte RAM eignet es sich außerdem für alle, die viele Apps parallel nutzen oder Wert auf reibungsloses Multitasking legen. Praktische Zusatzfunktionen wie Split-Screen, Reverse Wireless Charging und ein anpassbares Design machen das Pixel besonders für Technik-Fans interessant, die Flexibilität und Spielraum bei der Nutzung schätzen.