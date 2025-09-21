iPhone 17 rockt, das Air wackelt – sorry Apple, so wird das nichts

Alle wollen das iPhone 17 von Apple – nur nicht unbedingt das Air.

Während das iPhone 17 und vor allem die Pro-Modelle bereits kurz nach Marktstart Lieferzeiten von mehreren Wochen aufweisen, liegt das neue iPhone Air praktisch auf Halde. Wer es will, kann es meist ohne große Verzögerungen haben. Das klingt bequem, ist aber ein Alarmzeichen: Offenbar will es kaum jemand. Und ehrlich gesagt – wundern würde es mich nicht. In der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA verrate ich euch, wie das iPhone Air in Zukunft dennoch erfolgreich werden könnte.

iPhone Air: Dünn, teuer und überflüssig?

Das neue iPhone Air soll Apples Design-Vision sein: dünner, schicker, leichter. Klingt nett, aber der Preis? Mindestens 1.200 Euro für ein Smartphone, das eigentlich nur ein gestrecktes iPhone 17 mit weniger Features ist. Wer soll das kaufen? Auch Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ähnliche Probleme: Nur hübsch und dünn reicht nicht. Die Leute wollen Substanz – und die fehlt dem Air aktuell noch.

Eine gute Frage, die mein Kollege Stefan Bubeck versucht zu beantworten:

Wer bei Verstand ist, greift doch zu den Schwestermodellen. Schauen wir’s uns nüchtern an:

Das iPhone 17 gibt’s günstiger, ebenso mit 120-Hz-Display, aber besserer Ausstattung.

Das iPhone 17 Pro ist teurer, aber durch und durch kompromisslos.

Bleibt das Air – irgendwo dazwischen, aber ohne echten Grund, es zu wählen. Kurz gesagt: ein Designer-Stück für eine kleine Nische, nicht mehr.

Die Lehre vom MacBook Air

Apple sollte wissen, wie es besser geht. Erinnern wir uns: 2008 stellte Steve Jobs das erste MacBook Air vor. Superdünn, sauteuer, technisch visionär – und anfangs eben auch ein Exot. Zum Erfolg wurde es aber erst, als Apple den Preis senkte, die Kompromisse beseitigte und das normale MacBook beerdigte. Heute ist das MacBook Air der meistverkaufte Mac überhaupt. Genau das muss mit dem iPhone Air passieren.

Was Apple tun muss

Meine These: Das iPhone Air muss mittelfristig das reguläre iPhone ersetzen. Gerne schlank und elegant, aber ohne Abstriche bei Kamera, Akku und Preis. Nur dann hat es eine Chance, aus der Nische herauszukommen.

Solange Apple dies noch nicht umsetzt oder umsetzen kann, bleibt das Air eine Spielerei. Und die Masse greift weiter zum iPhone 17 oder gleich zum Pro. Sorry Apple, aber so wird das nichts.