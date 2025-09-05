iPhone 17: So knallig wird Apples neue Farbpalette wirklich

Ein Leak zeigt, dass Apple bei den Farben endlich mutiger wird – aber wie mutig wirklich?

Kurz vor dem Apple-Event am 9. September ist es nun so weit: Erstmals gibt es einen handfesten Leak zu den echten Farben der iPhone-17-Reihe. Demnach dürfen sich Fans auf ein besonders leuchtendes Orange freuen – und das ausgerechnet für das iPhone 17 Pro. Damit könnte Apple erstmals eine wirklich knallige Farbe in die sonst eher gedeckte Pro-Reihe bringen.

Leak zeigt Bauteile des iPhone 17 in allen Farben

Der bekannte Apple-Leaker Sonny Dickson hat Bilder von mutmaßlichen Kamerasteuertasten des iPhone 17 veröffentlicht (via X, ehemals Twitter). Darauf zu sehen: eine ganze Palette möglicher Farben.

Gelb

Grün

Blau

Rosa

Schwarz

Dunkelblau

Silber

und eben ein kräftiges Orange, das stark an die Action-Taste der Apple Watch Ultra erinnert.

Damit wäre erstmals eine richtige Statement-Farbe für ein iPhone Pro denkbar – etwas, das Apple bislang bewusst vermieden hat. Abseits von Orange dürften wohl Dunkelblau und Silber für die Pro-Serie noch vorgesehen sein.

Orange fürs Pro: Apple bricht mit der Tradition

Beachtenswert: Bislang waren die Pro-Modelle eher in gedeckten Tönen wie Graphit, Silber oder Titan zu haben. Das leuchtende Orange würde da deutlich herausstechen und könnte zum neuen Hingucker der Serie werden. Dass Apple den Schritt wagt, ist nicht abwegig: Schon bei der Watch Ultra zeigte der Hersteller Mut zur neuen Farbe.

Warum der Leak glaubwürdig wirkt

Noch wenige Tage vor dem Event steigt die Trefferquote von Leaks erfahrungsgemäß massiv an. Dickson gehört zudem zu den zuverlässigeren Quellen der Szene. Komplett sicher ist natürlich erst alles, wenn Apple selbst die neuen Geräte am Dienstag präsentiert.

Spätestens dann fällt der Vorhang: Beim großen „Awe dropping“-Event im Apple Park in Cupertino wird Apple die iPhone-17-Familie offiziell enthüllen – Punkt 19 Uhr unserer Zeit. Neben den Farben dürfen wir uns auch auf neue Technik-Details und die Vorstellung des brandneuen iPhone 17 Air freuen.