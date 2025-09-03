iPhone 17: So viel will Apple wirklich verlangen

Alle reden von Preisschock beim kommenden iPhone 17 – doch die Wahrheit dürfte viele Apple-Fans erleichtern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple wird am 9. September das iPhone 17 enthüllen – und entgegen aller Befürchtungen könnte es keine große Preisexplosion geben. Ein neuer Bericht von JPMorgan deutet nämlich darauf hin, dass die nächste iPhone-Generation preislich weitgehend stabil bleibt. Lediglich beim iPhone 17 Pro müssen Käufer mit einer kleinen Anpassung rechnen, die jedoch durch mehr Speicherplatz ausgeglichen wird (Quelle: 9to5Mac).

Anzeige

iPhone 17: Apples Preis bleibt überraschend stabil

Laut den Prognosen von JPMorgan soll das Standardmodell des iPhone 17 weiterhin bei 799 US-Dollar starten. Damit setzt Apple ein wichtiges Signal, denn gerade das Einstiegsmodell ist für viele Käufer entscheidend.

iPhone 17 Air: Neue Variante mit Spielraum beim Preis

Spannender wird es beim neuen iPhone 17 Air. Dieses Modell ersetzt technisch gesehen das bisherige Plus-Modell, bringt aber ein komplett neues, ultradünnes Design mit. Hier sieht JPMorgan zwei mögliche Szenarien:

899 US-Dollar: kein Aufpreis im Vergleich zum Vorgänger (iPhone 16 Plus)

949 US-Dollar: eine moderate Anhebung um 50 US-Dollar, die das neue Design rechtfertigen könnte

Damit könnte das iPhone 17 Air zu einem echten Geheimtipp werden, vor allem für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf ein schlankeres Gerät legen.

iPhone 17 Pro: Preis rauf, Speicher rauf

Das iPhone 17 Pro soll laut Bericht der einzige Kandidat für eine echte Preiserhöhung sein. Statt 999 US-Dollar wird es künftig 1.099 US-Dollar kosten. Klingt zunächst nach 100 US-Dollar Aufschlag – tatsächlich fällt die Preisanpassung aber fair aus. Grund: Das Pro-Modell startet nun direkt mit 256 GB Speicher. Die kleinere 128-GB-Variante entfällt, wodurch das Preisniveau effektiv gleich bleibt.

Anzeige

iPhone 17 Pro Max: Keine Änderung

Das größte Modell, das iPhone 17 Pro Max, bleibt unverändert bei 1.199 US-Dollar. Käufer, die auf das Maximum an Displaygröße und Akkuleistung setzen, müssen also nicht tiefer in die Tasche greifen.

Deutsche Preise: Alles noch offen

Bei den deutschen Preisen bleibt die Lage vorerst unklar. Apple passt seine Euro-Preise traditionell nicht nur anhand des Dollar-Kurses an, sondern berücksichtigt auch Steuern und weitere Faktoren. Immerhin: Der Euro steht aktuell im Verhältnis zum US-Dollar besser da. Die Chancen stehen also gut, dass Apple die Preise hierzulande nicht erhöht – vielleicht sogar senkt. Endgültige Sicherheit gibt es jedoch erst, wenn Apple die offiziellen Preise in Deutschland bekannt gibt.