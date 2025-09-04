iPhone 17: Überraschung kurz vorm Event – Apple legt noch eine Schippe drauf

Heller, stärker, ausdauernder – was Apple beim iPhone 17 plant, sorgt schon jetzt für Aufsehen.

Apple hat kurz vor dem großen September-Event noch ein Ass im Ärmel: Das kommende iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sollen laut neuesten Gerüchten gleich mehrere wichtige Verbesserungen erhalten – darunter ein helleres Display, eine stabilere Performance bei Hitze und die bislang längste Akkulaufzeit in einem iPhone.

Helleres Display und weniger Hitzestau beim iPhone 17 Pro (Max)

Wie der bekannte Weibo-Leaker Instant Digital berichtet, setzt Apple beim iPhone 17 Pro auf ein noch leuchtstärkeres Display (Quelle: MacRumors). Damit sollen die Smartphones auch bei direkter Sonneneinstrahlung länger gut ablesbar bleiben. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 16 Pro erreicht typischerweise 1.000 Nits und kann im Freien kurzzeitig bis zu 2.000 Nits liefern – beim iPhone 17 Pro dürfte dieser Wert noch einmal steigen.

Auch die thermische Architektur der Pro-Modelle wird überarbeitet. Dadurch laufen grafikintensive Spiele stabiler und ohne plötzliche Framerate-Einbrüche. Selbst bei 4K-Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde soll die Leistung unter hoher Außentemperatur konstanter bleiben. Vor allem im Sommer dürfte das für viele Nutzer ein spürbarer Vorteil sein.

Bessere Akkulaufzeit dank größerem Akku

Ein weiteres Highlight: Die Pro-Modelle sollen die iPhones mit der bisher längsten Akkulaufzeit werden. Möglich macht das ein größerer Akku und eine effizientere Gesamtkonstruktion. Gerüchten zufolge könnte allein das iPhone 17 Pro Max auf eine Kapazität von über 5.000 mAh kommen – ein Sprung, den sich viele Apple-Fans schon seit Jahren wünschen.

Livestream zum iPhone 17

Lange warten müssen wir nicht mehr: Die gesamte iPhone-17-Familie wird am Dienstag, den 9. September, auf Apples „Awe dropping“-Event vorgestellt. Wie gewohnt lässt sich die Keynote per Livestream verfolgen. Dann erfahren wir, ob sich die neuen Pro-Modelle tatsächlich als die bislang ausdauerndsten und robustesten iPhones aller Zeiten entpuppen.