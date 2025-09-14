iPhone 17 und Pixel 10 sind zu gut: Apple und Google schneiden sich ins eigene Fleisch

Das ist ein Paukenschlag: Apple und Google öffnen die Schatzkiste und schenken ihren Basis-Modellen bislang exklusive Funktionen. Zurück bleiben Pro-Smartphones, die plötzlich ohne klare Daseinsberechtigung dastehen.

Ein Kommentar von Kaan Gürayer.

Apple hat diese Woche das iPhone 17 vorgestellt – und endlich, endlich bekommt auch das Standard-Modell ein 120-Hz-Display mit ProMotion-Technik. Die flüssige Bildwiederholrate war jahrelang das (!) Alleinstellungsmerkmal der Pro-Modelle und der Grund, warum viele Nutzer tief in die Tasche gegriffen haben. Denn seien wir ehrlich: Wer einmal die butterweiche Bedienung eines 120-Hz-Displays erlebt hat, will nie wieder zurück zu 60 Hz.

Ähnlich radikal war Google bereits Ende August: Das neue Pixel 10 verfügt erstmals über eine dritte Telefoto-Kamera. Auch das war bisher ein exklusives Pro-Feature, das Hobby-Fotografen dazu zwang, mehrere hundert Euro mehr auszugeben.

Pro-Modelle vom iPhone und Pixel sind zu Luxusartikeln ohne echten Mehrwert verkommen

Natürlich haben die Pro-Modelle immer noch mehr zu bieten. Das iPhone 17 Pro kommt mit einem leicht überarbeiteten Design, besseren Materialien und dank Dampfkammer möglicherweise etwas besserer Performance. Das Pixel 10 Pro hat eine noch bessere Kamera-Ausstattung und ein paar KI-Features mehr.

Aber mal ehrlich: Rechtfertigen diese Verbesserungen wirklich einen Aufpreis von 300 bis 400 Euro? Für die allermeisten Nutzer lautet die Antwort wohl: Nein.

Das Problem der Smartphone-Industrie ist hausgemacht. Jahrelang haben Apple und Google künstlich Features zurückgehalten, um ihre Produktpalette zu differenzieren. Dieses Spiel kann man aber nicht ewig spielen und das 120-Hz-Display und die dritte Telefoto-Linse machen iPhone 17 und Pixel 10 nun zu würdigen Alternativen ihrer Pro-Brüder.

Der Preisunterschied ist nicht mehr zu rechtfertigen

Ein iPhone 17 mit 120-Hz-Display, 256 GB Speicher und exzellenter Kamera-Leistung für 949 Euro – oder ein iPhone 17 Pro mit marginal besserer Ausstattung für 1.249? Ein Pixel 10 mit Telefoto-Kamera für 899 Euro – oder ein Pixel 10 Pro für 1.099 Euro mit ein paar Kamera-Modi mehr, die ohnehin kaum jemand nutzt?

Die Rechnung ist einfach: Die Standard-Modelle von 2025 sind so gut geworden, dass sie für 90 Prozent aller Nutzer völlig ausreichen. Die Pro-Modelle sind zu teuren Statussymbolen verkommen, deren praktischer Mehrwert minimal ist.

Der Smartphone-Markt hat einen Wendepunkt erreicht. Die Zeiten, in denen man für grundlegende Premium-Features automatisch zum Pro-Modell greifen musste, sind vorbei. Das ist gut für die Verbraucher – aber schlecht für die Gewinnmargen der Hersteller.

Die Frage ist nur: Wie lange dauert es, bis Apple und Google das verstehen und ihre Preisstruktur entsprechend anpassen?

