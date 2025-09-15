iPhone 17: Verfügbarkeit im Check – Apple überrascht mit einem Modell

Ein Modell des iPhone 17 bricht dieses Jahr alte Muster – und sorgt für unerwartet lange Lieferzeiten.
Die Vorbestellungen für das iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das neue iPhone Air sind seit Freitag offen. Schon nach wenigen Tagen zeigt sich ein klares Bild: Vor allem die Nachfrage nach dem iPhone 17 Pro Max zieht die Lieferzeiten deutlich in die Länge. Überraschend ist jedoch, dass in diesem Jahr auch das reguläre iPhone 17 sehr schnell vergriffen ist – ein Novum, das so in den Vorjahren nicht vorkam.
Lieferzeiten im Apple Store für iPhone 17 und Co.
Wer aktuell im Apple Online Store nach den neuen iPhones schaut, muss je nach Modell Geduld mitbringen – die aktuellen Zeiten im Überblick:
- iPhone 17 Pro: 2 bis 3 Wochen
- iPhone 17 Pro Max: 3 bis 4 Wochen
- iPhone Air: Die meisten Modelle sind noch zum Start am 19. September lieferbar, mit einer Ausnahme: Die Farbe Wolkenweiß ist stark nachgefragt, teilweise gelten auch hier Lieferzeiten von 2 bis 3 Wochen.
- iPhone 17: 2 bis 3 Wochen
Damit zeichnet sich ein klares Bild ab: Während die Pro-Modelle wie erwartet mit längeren Lieferzeiten kämpfen, gesellt sich diesmal auch die Standard-Version dazu.
Überraschung beim iPhone 17
Normalerweise war das reguläre iPhone in den vergangenen Jahren kurz nach dem Bestellstart noch vergleichsweise leicht zu bekommen. In diesem Jahr ist alles anders: Schon wenige Tage nach Vorverkaufsstart rutschen die Lieferzeiten des iPhone 17 auf mehrere Wochen.
Der Grund liegt auf der Hand: Apple hat dem Standardmodell entscheidende Upgrades spendiert. Vor allem das neue ProMotion-Display und der gestiegene Basisspeicher von 256 GB machen das iPhone 17 attraktiver als je zuvor. Das Ganze bei unverändertem Einstiegspreis – ein Argument, das offenbar viele Käuferinnen und Käufer überzeugt.
Unser Tipp: Händler-Check lohnt sich
Wer sich die Wartezeit sparen will, sollte nicht nur bei Apple selbst nachschauen. Auch Händler wie beispielsweise Amazon versprechen teilweise noch eine Lieferung zum Marktstart am 19. September. Ein Blick lohnt sich:
- iPhone 17 bei Amazon ansehen
- iPhone Air bei Amazon ansehen
- iPhone 17 Pro bei Amazon ansehen
- iPhone 17 Pro Max bei Amazon ansehen
Fazit: Apple erlebt beim iPhone 17 eine kleine Überraschung: Erstmals seit Jahren ist auch das Standardmodell direkt zum Vorverkaufsstart schwer zu bekommen. Das zeigt deutlich, dass die Verbesserungen ankommen – und dass das iPhone 17 in diesem Jahr vielleicht sogar die heimliche Bestseller-Rolle übernehmen könnte.