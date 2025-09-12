iPhone 17: Vorbestellungen starten – nicht nur bei Apple

Wer jetzt zögert, muss vielleicht wochenlang warten – wollt ihr zu den Ersten gehören?

Update vom 12. September 2025: Apple hat den Startschuss gegeben: Ab sofort könnt ihr das neue iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und sogar das brandneue iPhone Air direkt im hauseigenen Onlineshop vorbestellen. Wer schnell ist, darf sich schon zum Marktstart am 19. September über sein Gerät freuen. Auch andere Händler wie Coolblue (bei Coolblue ansehen) oder Galaxus (bei Galaxus ansehen) haben die Vorbestellungen bereits freigeschaltet. Amazon hingegen zeigt aktuell nur Platzhalter – dort dürften die frischen Modelle aber in Kürze ebenfalls auftauchen (bei Amazon ansehen).

Originalartikel vom 11. September 2025:

Apple hat die neue iPhone-17-Familie zusammen mit dem iPhone Air vorgestellt. Vorbestellungen starten offiziell am Freitag, den 12. September, im Apple Online Store. Wer schnell genug ist, darf sich über eine pünktliche Lieferung zum Marktstart am 19. September freuen. Los geht’s hierzulande exakt um 14 Uhr MESZ – gemeint ist die mitteleuropäische Sommerzeit. (Quelle: Apple).

Vorbestellung des iPhone 17: Uhrzeit steht fest

Apple hat den genauen Zeitpunkt bestätigt: In Kalifornien fällt der Startschuss um 5:00 Uhr PDT (Pacific Daylight Time). Für uns in Deutschland heißt das: 14 Uhr am Nachmittag. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euer Wunschmodell sichern – sei es iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder das neue iPhone Air.

Damit am Freitag nichts schiefgeht, bietet Apple einen praktischen Service an. Ihr könnt euch bereits jetzt im Apple Store vorbereiten und euer Modell vorkonfigurieren. So spart ihr Zeit, wenn die eigentliche Vorbestellung startet.

So beschreibt Apple den Ablauf im Detail – Zitat:

Wähle dein iPhone-Modell aus. Entscheide dich für eine Zahlungsoption. Erledige den Papierkram, falls notwendig. Ab 14 Uhr MESZ am 12. September: Bestellung abschließen. Auf das neue iPhone freuen.

Wichtig: Die Vorbereitung ist nur bis 6 Uhr morgens am 12. September möglich. Danach müsst ihr direkt zum Startschuss zuschlagen.

In wenigen Schritten könnt ihr bereits jetzt eure iPhone-Vorbestellung im Apple Store vorbereiten. (© Screenshot Apple Online Store)

Preise und Speichergrößen der neuen iPhone-Modelle

Apple hebt die Mindestkonfiguration an: Alle neuen Modelle starten bei 256 GB Speicher. Die Preise im Überblick:

iPhone 17: ab 949 Euro

iPhone Air: ab 1.199 Euro

iPhone 17 Pro: ab 1.299 Euro

iPhone 17 Pro Max: ab 1.449 Euro

Unser Fazit zur Vorbestellung

Wer das iPhone 17 oder eines der Schwestermodelle gleich zum Marktstart in den Händen halten will, muss sich den 12. September, 14 Uhr MESZ, dick im Kalender anstreichen. Mit der neuen Vorab-Konfiguration im Apple Store wird die Vorbestellung einfacher – vorausgesetzt, ihr bereitet euch rechtzeitig vor.