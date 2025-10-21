iPhone 17 vs. iPhone 16: Die Meinung der Apple-Fans ist eindeutig

Apple-Fans haben gesprochen – und das Ergebnis ist eine klare Ansage.

Apple hat es wieder geschafft: Die neue iPhone-17-Generation verkauft sich deutlich besser als ihre Vorgänger. Laut den Marktforschern von Counterpoint Research übertrifft die iPhone-17-Reihe in den ersten zehn Tagen nach Verkaufsstart die iPhone-16-Modelle um satte 14 Prozent – und das sowohl in den USA als auch in China, den beiden wichtigsten Märkten des Konzerns (Quelle: Counterpoint Research).

iPhone 17 startet stark – besonders das Standardmodell überzeugt

Die Zahlen von Counterpoint zeigen klar: Der frühe Verkaufserfolg ist kein Zufall. Besonders das Standard-iPhone 17 verkauft sich hervorragend. In China hat sich der Absatz des Modells mit einem Einstiegspreis von 799 US-Dollar im Vergleich zum iPhone 16 im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt.

Grund dafür ist laut den Analysten ein stark verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der neue Chip, das hellere Display, mehr Basisspeicher und eine überarbeitete Frontkamera bei unverändertem Preis kommen bei den Kunden hervorragend an. Dazu kommen Rabatte und Gutscheine, die im Einzelhandel und bei Mobilfunkanbietern für zusätzliche Kaufanreize sorgen.

Senior Analyst Mengmeng Zhang von Counterpoint bringt es auf den Punkt: Das iPhone 17 sei „für Verbraucher sehr attraktiv und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Während in China vor allem das Standardmodell boomt, sorgt in den USA das iPhone 17 Pro Max für Aufsehen. Laut Counterpoint Research steigen dessen Verkaufszahlen deutlich schneller als die des iPhone 16 Pro Max im Vorjahr.

iPhone Air bleibt Nischenprodukt

Etwas zurückhaltender läuft es derzeit für das iPhone Air. Auf vergleichbarer Basis schneidet es zwar leicht besser ab als das iPhone 16 Plus aus dem letzten Jahr, bleibt aber weiterhin eine Nischenerscheinung. Dies zeigt sich auch beim Preisverfall des iPhone Air, der bereits jetzt im Handel einsetzt.

Apple-Fans sind sich einig: Das iPhone 17 ist ein Volltreffer

Ob Standard-, Pro- oder Pro-Max-Modell – das Fazit der Marktforscher ist eindeutig: Die Nachfrage nach dem iPhone 17 liegt über der des Vorgängers. Die Dynamik hält laut Counterpoint sogar über die ersten zehn Verkaufstage hinaus an.

Das ist ein starkes Signal: Der neue iPhone-Zyklus startet besser als der des iPhone 16, und Apple gelingt es erneut, seine Kundschaft mit gezielten Verbesserungen zu überzeugen. Oder, wie es die Verkaufszahlen sagen: Apple-Fans haben entschieden – das iPhone 17 ist der klare Sieger.