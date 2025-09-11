iPhone 17 vs. Pixel 10: Das hätte ich niemals erwartet

Dass Apple mal den besseren Smartphone-Deal bieten würde, hätte ich nicht gedacht.

Das iPhone 17 mit 256 GB Speicher ist günstiger als das Pixel 10 mit 256 GB Speicher – das habe ich nicht kommen sehen! 949 Euro will Apple für die günstigste Version seines iPhone 17 haben, Google hingegen verlangt für die 256-GB-Variante des Pixel 10 aktuell 999 Euro – also 50 Euro mehr.

Das Apple-Handys wirkt wie der bessere Deal

Zwar bietet Google das Pixel 10 auch in einer 128-GB-Variante für 899 Euro an – doch diese hat heutzutage bei derart hohen Preisen keine Daseinsberechtigung mehr. Hinzu kommt, dass Google bei der Hardware nicht durchgehend überzeugt. Der neue Tensor-G5-Chip ist eher ein Zwischenschritt und kein großer Sprung nach vorne.

Apple hingegen zieht seine Linie konsequent durch. Mit dem iPhone 17 liefert der Konzern nicht nur größere Upgrades wie den A19-Chip und eine stärkere GPU, sondern hält auch die Preise stabil. Ein komplett neues Unibody-Design und eine markante Kameraleiste runden das Paket ab – ohne dass die Einstiegspreise klettern, dafür aber der interne Speicher des Standardmodells. Entsprechend ist auch Kollege Peter vom neuen iPhone 17 begeistert.

Apple ist nicht durchgehend günstiger

Ein Blick auf die Pro-Modelle zeigt allerdings, dass Google noch nicht völlig überzieht: Das Pixel 10 Pro XL kostet rund 150 Euro weniger als Apples iPhone 17 Pro Max. Doch beim Basismodell hat sich das Blatt überraschend gewendet – hier ist das iPhone inzwischen das günstigere Angebot.

Für Google bleibt das Premium-Segment ein Wachstumsmarkt, doch an Apples Dominanz kommt man nicht heran. Der Unterschied in Marktanteilen ist enorm, und daran hat bislang kein Hersteller etwas ändern können. Dass Apple nun durch die Anpassung des Speichers den Einstiegspreis fürs iPhone drückt, setzt Google und Samsung unter Zugzwang – und das ist gut so!