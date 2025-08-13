iPhone 17: Wann Apple endlich Klartext redet – die Uhr tickt

Noch kein Wort von Apple – aber der iPhone-17-Countdown läuft.

Apple lässt uns noch zappeln: Während wir schon Mitte August schreiben, fehlt von einer offiziellen Einladung zum großen iPhone-17-Event jede Spur. Dabei gilt der 9. September 2025 unter Insidern als so gut wie gesetzt – und damit auch der wahrscheinliche Termin für die Ankündigung: Dienstag, der 26. August (Quelle: MacRumors). Wie üblich dürfte Cupertino den Moment mit einem knackigen Slogan würzen. Doch Zeit für Spekulationen bleibt nicht mehr viel.

Apple-Event im September: iPhone 17 und mehr

Wenn Apple im September die Bühne frei macht, erwarten uns gleich mehrere neue Modelle:

Damit deckt Apple erneut das komplette Premium-Portfolio ab. Große Überraschungen in der Namensgebung sind nicht zu erwarten, wohl aber in Sachen Technik.

Erwarten dürfen wir ferner gleich drei neue Modelle der Apple Watch:

Termin-Gerüchte im Detail

Die Gerüchteküche ist sich einig: Dienstag, der 9. September 2025, wird der Tag X für die Präsentation. Rechnet man nun zurück, landet man bei Dienstag, dem 26. August, für die offizielle Einladung – exakt zwei Wochen Vorlauf, wie Apple es seit Jahren pflegt.

Die Ausreißer 2020 und 2021 (nur 7 Tage Vorlauf) sind dem Pandemie-Chaos geschuldet – ansonsten hält Apple den Zwei-Wochen-Takt fast schon pedantisch ein.

Ablauf des Events

Seit 2020 setzt Apple auf vorab aufgezeichnete Keynote-Videos. Das spart Lampenfieber, sorgt aber für eine perfekt inszenierte Show. In den letzten Jahren gab es dennoch eine exklusive Vor-Ort-Komponente: ausgewählte Journalistinnen und Journalisten wurden ins Steve Jobs Theater geladen, um das Video gemeinsam zu schauen – und danach die Geräte direkt auszuprobieren.

Für 2025 dürfte dieses Hybrid-Format wieder gelten. Die große Frage lautet nur noch: Wann flattert endlich die Einladung ins Postfach? Wir bleiben dran und werden informieren.

