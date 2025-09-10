iPhone 17: Was Apple euch verschweigt, kommt jetzt ans Licht

Apple sagt nichts – aber Xcode plaudert alles aus.

Apple hat es wie immer verschwiegen, doch jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die neuen iPhone-17-Modelle bringen spürbare Unterschiede bei der Arbeitsspeicher-Ausstattung mit sich. Bestätigt wurden die Zahlen nicht etwa in einer Pressemitteilung aus Cupertino, sondern durch das Entwicklertool Xcode 26. Dort tauchen die Details auf, die Apple selbst lieber im Verborgenen lässt.

iPhone 17: So viel RAM steckt in den neuen Apple-Handys

Konkret sieht die Ausstattung so aus:

iPhone 17: 8 GB RAM

iPhone Air: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

Damit ist klar: Apple zieht die Leistungsschraube weiter an – allerdings nicht in allen Modellen gleichermaßen. Wer sich für das Standardmodell entscheidet, muss sich mit 8 GB zufriedengeben. Erst ab dem Air und in der Pro-Reihe sind 12 GB verbaut.

Vergleich mit der iPhone-16-Serie

Spannend ist vor allem der Blick zurück. Bei den Vorgängern sah es noch deutlich anders aus:

iPhone 16: 8 GB RAM

iPhone 16 Plus: 8 GB RAM

iPhone 16 Pro: 8 GB RAM

iPhone 16 Pro Max: 8 GB RAM

Mit Ausnahme des Basismodells iPhone 17 erhalten also alle neuen Varianten einen deutlichen Sprung nach vorn. Gerade die Pro-Modelle profitieren davon, denn mehr RAM bedeutet in der Praxis eine bessere Performance bei Multitasking, rechenintensiven Apps und zukünftigen iOS-Versionen.

Dass diese Zahlen ans Licht kommen, verdanken wir MacRumors. Dort wurde die Analyse von Xcode 26 vorgenommen. Das Apple-Tool gibt traditionell verlässliche Auskunft über die internen Spezifikationen neuer Gerätegenerationen. Auch in der Vergangenheit lagen die Werte stets richtig – ein klarer Hinweis, dass wir den Angaben vertrauen können.

Vorbestellung und Marktstart

Wer schon ungeduldig auf die neuen iPhones schielt, muss sich nicht mehr lange gedulden. Ab Freitag, dem 12. September, gehen die Geräte in die Vorbestellung. In den USA fällt der Startschuss um 5 Uhr morgens pazifischer Zeit, bei uns in Deutschland ist es dann 14 Uhr. Eine Woche später, am 19. September, stehen die iPhone-17-Modelle dann regulär im Handel.