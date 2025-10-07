iPhone 17: Was ihr mit dem USB-C-Anschluss jetzt machen könnt – das wird euch überraschen

Was euer iPhone mit USB-C-Port alles kann, überrascht selbst eingefleischte Profis.

Das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air kommen alle mit einem USB-C-Anschluss daher. Schon gewusst? Mit dem Port öffnen sich jede Menge Möglichkeiten, die bisher mit dem alten Lightning-Anschluss schlicht nicht möglich waren. Neben deutlich schnellerem Laden (jetzt mit bis zu 40 Watt) könnt ihr euer iPhone auch als Powerbank nutzen, externe Monitore anschließen oder direkt auf eine SSD filmen. Kurz gesagt: Der USB-C-Anschluss macht das iPhone so vielseitig wie nie zuvor.

Universelles USB-C-Laden mit dem iPhone

Im Karton liegt ein schickes, gewebtes USB-C-Kabel. Das unterstützt allerdings nur das Laden – für schnelle Datenübertragungen braucht ihr ein USB-3-zertifiziertes Kabel (bei Amazon ansehen). Besonders die Pro-Modelle profitieren davon: Sie schaffen bis zu 10 Gbit/s Datentransfer über Kabel – ideal für große Foto- oder Videodateien.

Zum schnellen Laden reicht theoretisch jedes USB-C-Netzteil aus, etwa das 40-Watt-Netzteil von Apple oder Alternativen von Anker & Co. (bei Amazon ansehen). Damit zapft ihr die maximale Ladeleistung an und bringt euer iPhone in Rekordzeit wieder auf 100 Prozent. Der Vorteil von USB-C: Ihr braucht nur noch ein einziges Kabel für iPhone, MacBook, iPad und sogar AirPods.

Andere Geräte mit dem iPhone aufladen

Die neuen iPhones haben nicht nur größere Akkus, sie geben ihre Energie auf Wunsch auch wieder ab. Über USB-C könnt ihr euer AirPods-Case oder sogar ein anderes iPhone direkt vom iPhone 17 laden. Einfach per Kabel verbinden – das iPhone mit dem größeren Akku lädt automatisch das andere Gerät. Ideal für unterwegs, wenn mal kein Netzteil griffbereit ist.

An externe Bildschirme anschließen

Endlich kein Lightning-Dongle-Chaos mehr: Über USB-C verbindet ihr euer iPhone direkt mit einem Monitor oder Fernseher. Ein einfaches USB-C-zu-HDMI-Kabel reicht aus, um den Bildschirminhalt zu spiegeln – in 4K, versteht sich. Wer regelmäßig spielt oder präsentiert, sollte sich den Apple USB-C Digital AV Adapter gönnen (bei Amazon ansehen). Der bringt HDMI, Stromversorgung und einen zweiten USB-C-Port in einem kompakten Gehäuse unter.

Tragbaren Speicher anschließen – SSD, SD-Karten und mehr

Besonders spannend: Das iPhone 17 versteht sich bestens mit externen Speichermedien. Einfach eine SSD oder einen SD-Kartenleser anschließen und schon könnt ihr über die Dateien-App direkt darauf zugreifen. Für Foto-Profis und Videografen ein echter Gamechanger.

Das iPhone 17 Pro kann sogar ProRes 4K-Videos mit bis zu 120 FPS direkt auf eine externe Festplatte aufzeichnen. Voraussetzung: ein USB-3-Kabel, um die vollen 10 Gbit/s zu nutzen. So lassen sich riesige Videodateien speichern, ohne den internen Speicher zu sprengen.

Ethernet, Tastaturen, Kopfhörer und Mikrofone – alles per Kabel

Ihr wollt eine stabile Internetverbindung? Schließt einfach einen USB-C-zu-Ethernet-Adapter an. Oder tippt mit einer kabelgebundenen Tastatur – Plug & Play funktioniert hier tatsächlich ohne Umwege. Auch USB-Mikrofone werden problemlos erkannt, ideal fürs mobile Podcasting oder Content-Creation unterwegs.

USB-C macht das Leben für Fans klassischer Kopfhörer einfacher. Das iPhone 17 unterstützt alle USB-C-Kopfhörer, inklusive der Apple EarPods (USB-C). Ein Stecker für alles – funktioniert auch mit iPads und Macs. Wer also lieber ein Kabel statt Bluetooth nutzt, bekommt mit USB-C endlich eine saubere Lösung ohne Adapterchaos.

Mehr Anschlüsse dank USB-C-Hubs

Falls ihr gleich mehrere Geräte anschließen wollt, helfen sogenannte Multi-Port-Hubs weiter. Darüber könnt ihr gleichzeitig Strom, Speicher, HDMI und mehr verbinden (bei Amazon ansehen). Achtet aber darauf: Das iPhone liefert nur bis zu 4,5 Watt Leistung an Zubehör. Für größere Setups braucht ihr also eine zusätzliche Stromquelle.

Fazit: Ein Anschluss, viele Möglichkeiten

Mit USB-C wird das iPhone 17 zum echten Allrounder. Egal ob Laden, Daten übertragen, Videos aufnehmen, Musik hören oder den Bildschirm spiegeln – alles läuft über einen einzigen Port. Der Umstieg vom Lightning-Anschluss und damit das Upgrade auf ein neues iPhone 17 lohnt sich also in jeder Hinsicht für Besitzerinnen und Besitzer eines iPhone 14 oder älter.

Wichtig zu wissen: Abgesehen von der neuen Schnellladefähigkeit mit 40 Watt gelten alle genannten Anschlussmöglichkeiten auch für die übrigen USB-C-iPhones – also ab dem iPhone 15 aufwärts.

