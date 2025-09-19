iPhone 17: Wer heute kauft, muss laut Apple sofort handeln

Update-Zwang fürs neue iPhone bereits am ersten Tag – Apple lässt euch keine Wahl.

Apple zwingt Käuferinnen und Käufer des neuen iPhone 17 direkt zum Update. Grund: Auf den Geräten ist nicht die eigentliche finale Startversion von iOS 26 installiert. Stattdessen steckt noch ein älterer Build auf den Smartphones, der sofort durch eine neuere Version ersetzt werden muss. Wer also heute zum Marktstart sein neues iPhone 17 in den Händen hält, sollte gleich nach der Einrichtung das Update anstoßen.

Day-One-Update für alle neuen Modelle: iPhone 17, 17 Pro (Max) und Air

Schon seit Donnerstagabend (18. September) verteilt Apple eine aktualisierte Version von iOS 26. Konkret handelt es sich um iOS 26 mit der Build-Nummer 23A345 für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Besitzerinnen und Besitzer eines regulären iPhone 17 oder des neuen iPhone Air müssen dagegen auf die Version 23A341 aktualisieren (Quelle: MacRumors).

Alle vier Modelle kommen zwar mit iOS 26 ab Werk, allerdings in der älteren Fassung 23A330, die nicht dem offiziellen Release von Montag entspricht. Bedeutet: Ein Update ist Pflicht – egal, welches Modell man kauft.

Welche Unterschiede die neuen Builds im Detail mitbringen, hat Apple bislang nicht kommuniziert. Klar ist nur: Ohne Update läuft das iPhone 17 nicht auf dem neuesten Stand. Für Käufer heißt das: Update direkt nach der Einrichtung laden und installieren.

Vor allem die Pro-Modelle (Update auf 23A345) könnten spezielle Anpassungen erhalten haben, die auf deren Hardware zugeschnitten sind. Bestätigt ist dies aber nicht.

iOS 26.0.1: Nächstes Update bereits in Arbeit

Parallel dazu arbeitet Apple schon an iOS 26.0.1. Laut einem privaten aber vertrauenswürdigen Account auf X (vormals Twitter) soll die neue Version die Build-Nummer 23A350 oder ähnlich tragen (Quelle: MacRumors). Im Fokus steht wohl ein Bugfix für die Kamera: Bei extrem hellen LED-Lichtern konnten in Tests mit dem iPhone Air und dem iPhone 17 Pro Max schwarze Punkte und weiße Linien in den Fotos auftauchen.

Apple hat das Problem eingeräumt und eine Lösung in Aussicht gestellt. Höchstwahrscheinlich wird diese bereits mit iOS 26.0.1 ausgeliefert.

Update-Pflicht für Käufer – und bald für alle

Während die jetzt veröffentlichten Builds (23A341 und 23A345) nur die neuen iPhones betreffen, wird iOS 26.0.1 wohl wieder für alle kompatiblen iPhones erscheinen. Wann genau, ist derzeit noch offen. Angesichts der Markteinführung der neuen Geräte dürfte es jedoch nicht mehr lange dauern.

Für Käuferinnen und Käufer des iPhone 17 gilt aber schon heute: Ohne Update geht nichts. Wer sein neues Smartphone also in Betrieb nimmt, sollte sofort handeln – so will es Apple.