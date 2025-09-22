iPhone 17: Wie wasserdicht ist das neue Modell?

Auch wenn das iPhone 17, genauso wie 17 Pro und Pro Max, als wasserdicht gilt, solltet ihr dennoch vorsichtig sein. Warum das so ist, erklären wir euch.

Damit iPhones nicht baden gehen müssen, gibt es überall spezielle Schutzhüllen zu kaufen. Grundsätzlich hat das iPhone 17 allerdings eine sogenannte IP68-Zertifizierung, was bedeutet, dass es sowohl staub- als auch wasserdicht ist.

Die Bedingungen, unter denen das iPhone 17, ebenso wie 17 Pro und Pro Max, keinen Schaden im kühlen Nass nehmen, beziehen sich aber unter anderem auf sauberes Wasser. Was genau darunter fällt und welche konkreten Voraussetzungen laut Hersteller noch erfüllt sein müssen, erklären wir euch.

Wasserkontakt beim iPhone 17: Darauf müsst ihr achten

Natürlich hat Apple dafür gesorgt, dass auch das iPhone 17 nicht sofort kaputtgeht, sollte es euch einmal ins Wasser fallen.

Allerdings heißt es offiziell dazu, dass das neue iPhone-Modell nur bis zu 30 Minuten in bis zu sechs Meter tiefem, sauberen Wasser überleben kann. Sauberes Wasser meint hierbei Leitungswasser, nicht Meerwasser- bzw. Salzwasser oder das chlorhaltige Nass in einem Pool.

iPhone 17 Pro und Pro Max: Besserer Schutz?

Die Pro-Modelle, also das iPhone 17 Pro und Pro Max, sind genauso nach IP68 zertifiziert wie das iPhone 17, was laut blau.de die aktuell höchste Schutzklasse für iPhones ist. Mehr geht also nicht. Auch iPhone-16-Modelle fallen darunter, wie Apple auflistet.

Dennoch sind diese neuesten iPhone-Modelle nicht unkaputtbar. Selbst wenn ihr euer iPhone nicht täglich aufs Äußerste strapaziert, nimmt die Wasserdichtigkeit über die Zeit ab. Plattformen wie moft.us klären zudem auf, dass kein iPhone zu 100 Prozent wasserdicht, sondern lediglich wasserresistent ist.

Das haben auch schon User im Apple-Forum festgestellt. Unter einem bestimmten Druck über längere Zeit hält auch ein iPhone trotz festen Verschlüssen und speziellen Beschichtungen Wasser nicht unbeschränkt stand.

Tipps für den Alltag: So schützt ihr euer iPhone vor Wasser

Wollt ihr das Risiko minimieren, dass euer iPhone 17, iPhone 17 Pro oder Pro Max zu lange mit Wasser in Kontakt kommt, solltet ihr euch folgende Tipps zu Herzen nehmen:

Nutzt eine wasserdichte Hülle oder ein Case, das zusätzlich vor Nässe schützt.

oder ein Case, das zusätzlich vor Nässe schützt. Vermeidet den direkten Kontakt mit Wasser , besonders mit Salzwasser, Chlorwasser oder Flüssigkeiten, die das Gerät beschädigen können. Der angepriesene Schutz gilt schließlich nur für klares Wasser.

, besonders mit Salzwasser, Chlorwasser oder Flüssigkeiten, die das Gerät beschädigen können. Der angepriesene Schutz gilt schließlich nur für klares Wasser. Geht nicht mit dem iPhone schwimmen, tauchen oder baden und nutzt es auch nicht in der Sauna und im Dampfbad. Zudem solltet ihr es nicht hohem Wasserdruck aussetzen, wie unter der Dusche oder beim Wassersport.

und nutzt es auch nicht in der Sauna und im Dampfbad. Zudem solltet ihr es nicht hohem Wasserdruck aussetzen, wie unter der Dusche oder beim Wassersport. Falls euer iPhone doch nass wird, trocknet es richtig ab: Klopft das Gerät sanft mit dem Anschluss nach unten auf eure Hand, legt es an einen trockenen Ort mit guter Luftzirkulation, aber ohne Wärmequellen.

wird, trocknet es richtig ab: Klopft das Gerät sanft mit dem Anschluss nach unten auf eure Hand, legt es an einen trockenen Ort mit guter Luftzirkulation, aber ohne Wärmequellen. Verwendet, wie O2 empfiehlt, den sogenannten „Water Eject“-Befehl des iPhones, um Wasser aus den Lautsprechern zu entfernen.

Mit diesen Maßnahmen schützt ihr euer iPhone 17 bestmöglich vor Wasserschäden und behaltet lange Freude an eurem Gerät.

