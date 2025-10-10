iPhone 17 wird jetzt zum Boomer-Handy – dank dieses neuen Zubehörs

Apple wollte nie zurück – doch dieses Zubehör bringt das iPhone direkt in die BlackBerry-Ära.

Das iPhone 17 Pro Max und der Vorgänger iPhone 16 Pro Max bekommen ein echtes Retro-Upgrade: Der Tastaturhersteller Akko hat mit der MetaKey-Tastaturhülle ein Zubehör vorgestellt, das Apples neueste iPhone-Generation in ein Gerät verwandelt, das stark an alte BlackBerry-Smartphones erinnert – inklusive physischer Mini-Tastatur. Damit wird das High-End-Handy aus Cupertino plötzlich zum echten Boomer-Phone, wie es in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren bei Managern und Berufstätigen beliebt war (Quelle: Akko).

iPhone 17 mit Tastatur: Back to BlackBerry

Mit der neuen MetaKey-Hülle bringt Akko das zurück, was viele alteingesessene Smartphone-Nutzer vermissen: echte Tasten. Die Hülle verbindet sich über den USB-C-Anschluss mit dem iPhone und erweitert es um eine kleine Hardware-Tastatur, ganz im Stil früherer BlackBerry-Geräte.

Kurzvorstellung der MetaKey-Tastaturhülle im Video:

Zielgruppe sind Menschen, die beim Tippen lieber auf physische Knöpfe als auf Glasflächen drücken – also all jene, die vielleicht noch nostalgisch an ihre Business-Phones von damals zurückdenken. Für sie könnte das Zubehör eine kleine Zeitreise sein. Für Millennials oder Gen Z dagegen dürfte das iPhone mit Tastenaufsatz eher „oldschool“ wirken – schließlich war genau dieser Look schon 2007 passé, als Apple mit dem ersten iPhone das Zeitalter der Touchscreens einläutete.

Preiswertes Keyboard-Case mit cleveren Extras

Im Vergleich zur Konkurrenz von Clicks bietet Akko seine Hülle zum echten Kampfpreis an: Der Einstiegspreis liegt bei rund 52 Euro, später soll sie regulär etwas über 60 Euro kosten. Zum Start ist sie für das iPhone 16 Pro Max und das kommende iPhone 17 Pro Max erhältlich. Verschiedene Farben stehen zur Auswahl.

Trotz des günstigeren Preises muss man auf Komfort nicht verzichten. Die MetaKey-Tastatur bietet:

Hintergrundbeleuchtung für nächtliches Tippen,

durchgeschleiften USB-C-Anschluss zum gleichzeitigen Laden und Schreiben,

Sondertasten für Sprachsteuerung, Medienfunktionen und Apps,

sowie einen Scroll-Modus, bei dem sich durch Inhalte navigieren lässt – etwa durch Feeds in sozialen Netzwerken.

Das Gehäuse ist zudem MagSafe-kompatibel, sodass es problemlos an Ladegeräten oder Halterungen haftet. Insgesamt verfügt das Keyboard über 37 Tasten – 26 Buchstaben- und 11 Funktionstasten.

Kleiner wird das iPhone 17 Pro Max in jedem Fall nicht. (© Akko)

Damit das verlängerte iPhone beim Tippen nicht zu kopflastig wird, legt Akko der Hülle ein optionales Zusatzgewicht bei. Das kann auf der Rückseite angebracht werden und sorgt für eine bessere Balance. Wer es lieber leicht mag, lässt die neun Gramm einfach weg.

Nachteil: Nur QWERTY statt QWERTZ

Einen kleinen Haken gibt es für deutsche Nutzerinnen und Nutzer dennoch: Die MetaKey-Hülle ist bislang nur im QWERTY-Layout erhältlich. Eine Variante mit QWERTZ-Tasten fehlt aktuell noch – was das schnelle Tippen mit Umlauten etwas mühsam macht.

Fazit: Das iPhone wird zum Business-Klassiker

Mit Akkos MetaKey-Hülle bekommt das iPhone 17 einen unverwechselbaren Retro-Touch. Was früher das BlackBerry war – das Statussymbol der Boomer-Generation – erlebt hier ein unerwartetes Comeback.

Und auch wenn viele Jüngere wohl nur den Kopf schütteln: Für alle, die echte Tasten vermissen, ist dieses Zubehör ein kleiner Traum. Das iPhone 17 wird damit zum ersten echten Boomer-Handy – im besten Sinne des Wortes.