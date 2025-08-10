iPhone 17 wird konkret: Wann Apple das neue Modell zeigt

Alles deutet auf diesen Tag hin – und Apple bleibt seinem Muster wieder treu.

Der Fahrplan für das nächste große Apple-Event scheint zu stehen: Laut internen Dokumenten deutscher Mobilfunkanbieter wird die Keynote zur Vorstellung des iPhone 17 am Dienstag, den 9. September 2025, stattfinden. Damit bestätigen sich frühere Prognosen, die diesen Termin bereits als wahrscheinlichstes Datum ins Spiel gebracht hatte. Die Vorbestellungen sollen demnach am Freitag, den 12. September starten, die Auslieferung beginnt am 19. September.

iPhone 17: Apples Keynote-Termin steht wohl schon

Zwischen 2021 und 2024 lag das Event meist in der zweiten Septemberwoche – oft an einem Dienstag. Nur 2024 machte Apple eine Ausnahme und wich auf einen Montag aus, vermutlich um der damaligen US-Präsidentschaftsdebatte aus dem Weg zu gehen.

Dieses Jahr scheint wieder alles nach Plan zu laufen: Dienstag, 9. September – ein Termin, der sich nahtlos in Apples Event-Rhythmus einfügt. Mobilfunkanbieter müssen frühzeitig informiert sein, um interne Abläufe wie Bestandsmanagement und Verkaufskampagnen vorzubereiten. Genau solche internen Vorbereitungsdokumente sind nun durchgesickert und bestätigen den vermuteten Zeitplan (Quelle: iphone-ticker.de).

Die Tradition sieht seit Jahren so aus: Keynote am Wochenanfang, Vorbestellungen am Freitag, Verkauf und Versand eine Woche später – auch 2025 scheint Apple daran festzuhalten. Damit ergibt sich folgender Fahrplan:

Keynote (iPhone 17): Dienstag, 9. September 2025

Vorbestellungen: Freitag, 12. September 2025

Lieferstart und Verkaufsbeginn: Freitag, 19. September 2025

Was wir vom Apple-Event erwarten können

Neben der Vorstellung des iPhone 17 dürfte Apple auch weitere Produktneuheiten im Gepäck haben – etwa neue Apple-Watch-Modelle oder Software-Updates, die bereits auf der WWDC im Juni angeteasert wurden. Auch ein weiterer Ausblick auf iOS 26 samt finalem Veröffentlichungsdatum ist wahrscheinlich.

Kurzum: Der Apple-Herbst steht vor der Tür – und mit ihm die nächste große Keynote. Wenn die aktuellen Hinweise stimmen, dürfen sich Fans ab dem 9. September auf das iPhone 17 freuen.