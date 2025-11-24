iPhone 17e: Apples kommender Preisbrecher bekommt ein massives Upgrade

Dieses Detail könnte das günstigste iPhone plötzlich gefährlich nah an die Premium-Modelle bringen.

Apple plant laut neuen Berichten eine deutliche Aufwertung für sein günstiges iPhone 17e: Das Modell, das Anfang 2026 erscheinen soll, übernimmt eine zentrale Neuerung der aktuellen Flaggschiff-Reihe – die neue 18-MP-Frontkamera mit Center Stage. Damit schrumpft der Abstand zum Premium-Line-up weiter, obwohl das 17e preislich deutlich darunter rangieren wird.

Apple wertet das iPhone 17e massiv auf

Der Konzern verschiebt seit Kurzem einzelne iPhone-Modelle vom Herbst in den Winter oder Frühling. Davon betroffen ist auch das kommende iPhone 17e, das laut einer Analyse von Jeff Pu im ersten Quartal 2026 erscheinen soll. Während sich die Top-Modelle der iPhone-17-Reihe bereits im Herbst präsentieren durften, erhält nun auch die günstige „e“-Variante ein Feature, das bislang Premium-Geräten vorbehalten war.

Alle Modelle der aktuellen Spitzengeräte – vom iPhone 17 über das iPhone Air bis hin zum 17 Pro und Pro Max – haben eine neue Frontkamera erhalten: 18 Megapixel, deutlich mehr Bilddetails und Center Stage für dynamisches Framing bei Videochats.

Genau diese Kamera soll Apple nun auch im 17e verbauen. Ein bemerkenswert großer Schritt, denn damit rückt das Einsteigergerät weiter an die teureren Modelle heran. Besonders Center Stage verbessert den Alltag deutlich: Selbst mehrere Personen bleiben automatisch im Bild, ohne dass man das Smartphone bewegen muss (Quelle: 9to5Mac).

Mehr High-End im Einstiegsmodell – aber klare Grenzen bleiben

Neben der modernisierten Frontkamera erhält das 17e offenbar auch den aktuellen A19-Chip aus der 17er-Reihe. Trotzdem zieht Apple weiterhin klare Grenzen: Auf der Rückseite bleibt es wohl bei einer einzigen Hauptkamera, und Features wie ProMotion dürften der Mittel- und Oberklasse vorbehalten bleiben.

Trotzdem: Die neue Frontkamera ist ein starkes Upgrade für ein Gerät, das traditionell als günstigster Einstieg in die iPhone-Welt dient. Und sie reduziert die Unterschiede zwischen den Modellreihen spürbar – ein ungewöhnlich großzügiger Schritt von Apple.

Unterm Strich: Apple stellt sich dem Wettbewerb

Das kommende Budget-iPhone wird damit attraktiver als je zuvor. Die Kombination aus leistungsstarkem Chip und verbesserter Selfie- und Videochat-Kamera macht das Gerät für viele Nutzer mehr als ausreichend – und könnte Apples Strategie im unteren Preisbereich nachhaltig stärken.

Ob man überrascht sein sollte, dass Apple dieses Upgrade in ein günstiges Modell packt? Vielleicht. Doch angesichts des verschärften Wettbewerbs ist es ein logischer Schritt, der das 17e zu einem der spannendsten preiswerten iPhones seit Jahren machen könnte.