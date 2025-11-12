iPhone 18: Bei diesem Modell haben Apple-Fans wohl weniger zu meckern

Ein kleines Detail – aber es könnte das iPhone 18 ganz anders wirken lassen.

Apple hört offenbar zu – zumindest ein bisschen. Beim kommenden iPhone 18 Pro soll nämlich ein Detail verschwinden, das in der aktuellen Generation für einigen Unmut gesorgt hat: das zweifarbige Design der Rückseite. Ein Leaker berichtet, dass Apple an der Glasverarbeitung schraubt – mit dem Ziel, das Erscheinungsbild wieder harmonischer zu gestalten.

Einheitlicher Look statt Farbbruch beim iPhone 18 Pro

Beim iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max wagte Apple in diesem Herbst einen größeren Designschritt. Die Rückseite besteht seither aus einer Kombination aus Aluminiumrahmen und einem Glasfenster. Das Ergebnis: technisch beeindruckend, optisch aber nicht jedermanns Sache. Denn trotz sorgfältiger Farbanpassung blieb der Unterschied zwischen den beiden Materialien deutlich sichtbar – ein Bruch im sonst so makellosen Apple-Design.

Damit soll beim iPhone 18 Pro Schluss sein. Laut einem Bericht des bekannten Leakers Instant Digital verwendet Apple künftig ein überarbeitetes Glasverfahren, das den Farbunterschied zwischen Glas und Aluminium minimiert. So soll die Rückseite wieder homogener wirken – ganz im Sinne jener Fans, die das „zweigeteilte“ Design bislang störte (Quelle: Weibo via AppleInsider).

Zurück zu alter Eleganz

Sollte das Gerücht stimmen, wäre das iPhone 18 Pro optisch näher an früheren iPhone-Generationen, die durch ein durchgängig einheitliches Finish überzeugten. Genau das, was viele Nutzer aktuell vermissen. Das neue Verfahren könnte dafür sorgen, dass der nahtlose Look zurückkehrt – und damit ein Stück der alten Apple-Designsprache.

Instant Digital veröffentlichte die Information auf Weibo und hat in der Vergangenheit schon mehrfach richtig gelegen – etwa bei der Vorhersage der Kamerasteuerung des iPhone 15, der milchigen Glasrückseite und der gelben Farbvariante des iPhone 14.

Doch damit nicht genug: Der Leaker will außerdem kürzlich erfahren haben, dass Apple derzeit drei neue Farbvarianten für die iPhone-18-Pro-Serie testet. Ein weiteres, bisher wenig glaubwürdiges Gerücht besagte bereits im September, Apple experimentiere sogar mit einer leicht transparenten Rückseite.

Was bleibt: Weniger zu meckern, mehr zu mögen

Wenn sich die Hinweise am Ende bestätigen, bekommen Apple-Fans im kommenden Jahr ein visuell runderes iPhone 18 Pro, das mit einem klareren, hochwertigeren Finish überzeugt. Kein Designbruch mehr, keine störenden Farbunterschiede – kurz gesagt: ein iPhone, das wieder mehr nach „Apple“ aussieht.