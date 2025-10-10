iPhone 18 bietet viel mehr: Apple-Nutzer können sich jetzt schon freuen

Was Analysten zum iPhone 18 sagen, klingt vielversprechend.

Das iPhone 17 ist kaum erschienen, da richtet sich der Blick schon auf das nächste Modell. Analysten haben dazu eine klare Vorstellung: Das iPhone 18 soll sich besser verkaufen als der Vorgänger.

Apple: Starkes iPhone 18 erwartet

Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple-Aktien erhöht, von zuvor 252 auf nun 298 US-Dollar. Entscheidend dafür ist der Bank zufolge aber nicht das aktuelle iPhone 17, sondern der erwartete Aufwärtstrend für die Nachfolgemodelle. Die Experten rechnen mit einem umfangreichen Upgrade-Zyklus ab Herbst 2026. Das spricht für ein spürbar attraktiveres iPhone 18.

Auch wird Apple die iPhone-Produktion im weiteren Verlauf des Jahres noch steigern. Der Fokus liegt laut Morgan Stanley auf den teureren Pro-Modellen. Das lässt darauf schließen, dass sich bereits das Nutzerverhalten verändert hat, hin zu hochwertigeren Varianten. Gleichzeitig deuten die Analysten an, dass ein größerer Teil der Käufer aus der Gruppe derjenigen stammt, die ältere iPhones nutzen.

Das könnte sich 2026 beim iPhone 18 noch verstärken, heißt es jetzt. Viele warten offenbar auf ein überzeugenderes Upgrade. Genau das trauen Experten dem iPhone 18 zu (Quelle: AppleInsider). Es sollten also noch mehr Apple-Kunden auf das künftig aktuelle Modell umsteigen.

Apple iPhone 18: Sechs Modelle erwartet

Im kommenden Jahr rechnet Morgan Stanley mit gleich sechs neuen iPhones: Neben dem Basismodell iPhone 18 sollen auch das 18 Pro, 18 Pro Max, ein neues iPhone Air, ein Einsteigermodell namens 18e sowie das erste iPhone Fold erscheinen.

Im optimistischsten Szenario geht Morgan Stanley von bis zu 270 Millionen verkauften iPhones im Jahr 2026 aus, im Basisszenario sind es 243 Millionen Einheiten.

Besonders das Falt-Smartphone soll mit einem Preis von über 2.000 US-Dollar neue Käuferschichten ansprechen. In diesem Kontext erscheint es wahrscheinlich, dass Apple auch bei den regulären Modellen deutlich nachlegt – was wiederum für preisbewusstere Kunden auch schlechte Nachrichten sind.