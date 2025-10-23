iPhone 18 droht heftiger Preisanstieg – Apple in der Zwickmühle

Apple steht vor einer Entscheidung, die jedem iPhone-Fan wehtun dürfte.

Der A20-Prozessor, der im iPhone 18 und iPhone 18 Pro zum Einsatz kommen soll, markiert einen technologischen Sprung: Er wird im brandneuen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Diese Chipgeneration verspricht mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz – ist aber zugleich deutlich teurer in der Herstellung. Kundinnen und Kunden könnten am Ende draufzahlen.

Apples Dilemma beim iPhone 18

Wie die China Times berichtet, hat TSMC für die Entwicklung dieser neuen Fertigungstechnologie enorme Summen investiert. Entsprechend unwillig zeigt sich der Konzern, Apple wie bisher Preisnachlässe zu gewähren. Der Schritt auf 2 Nanometer soll mit einer Preiserhöhung von mindestens 50 Prozent gegenüber dem bisherigen 3-Nanometer-Prozess verbunden sein – ein satter Aufschlag, selbst nach Branchenmaßstäben.

Damit steckt Apple in der sprichwörtlichen Zwickmühle. Entweder der Konzern trägt die höheren Kosten selbst – was die ohnehin knappen Margen im iPhone-Geschäft drückt – oder er wälzt sie auf die Kundinnen und Kunden ab, was die Preise erneut in die Höhe treiben würde.

Schon in diesem Jahr hatte Apple mit dem iPhone 17 Pro und dem iPhone Air die Einstiegspreise angehoben. Eine weitere Preiserhöhung könnte für viele Käufer das Limit dessen markieren, was sie bereit sind zu zahlen. Besonders in Europa, wo die Preise ohnehin schon höher liegen, dürfte die Schmerzgrenze bald erreicht sein. Doch Apple ist bekannt dafür, seine Gewinnmarge zu verteidigen. Und die Geschichte zeigt: Wenn Kosten steigen, werden iPhones selten günstiger.

TSMC diktiert die Bedingungen

Apple ist in dieser Situation weitgehend abhängig von TSMC. Der taiwanische Chipgigant ist derzeit der einzige Hersteller, der die hochkomplexe 2-Nanometer-Fertigung in der benötigten Qualität und Stückzahl anbieten kann. Konkurrenz? Praktisch nicht vorhanden. Damit hat TSMC die stärkere Verhandlungsposition – und Apple kaum Spielraum, um Preise zu drücken. Die Situation erinnert an frühere Generationen, in denen Apple bei Speicherchips und Displays ebenfalls von steigenden Zulieferkosten betroffen war.

Preise könnten weiter steigen – vor allem bei Pro-Modellen

Wie stark sich die Mehrkosten letztlich auf den Endpreis auswirken, hängt davon ab, wie Apple sie verteilt. Wahrscheinlich ist, dass vor allem die Pro-Modelle den Aufschlag abbekommen – sie dienen traditionell als Profitbringer und bieten genügend Spielraum für Preisanpassungen.

Das Basismodell des iPhone 18 könnte dagegen nur leicht teurer werden, um den Einstiegspreis nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Dennoch: Ein „heftiger Preisanstieg“, wie es der Bericht andeutet, ist nicht ausgeschlossen.