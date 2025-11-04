iPhone 18: Erster Entwurf spaltet die Apple-Fans

Ein einziges Bild – und Apple-Fans sind sich plötzlich so uneinig wie noch nie.
Ein neues Konzept zum iPhone 18 Pro sorgt für hitzige Diskussionen: In chinesischen Netzwerken kursiert derzeit ein Rendering, das eine radikal neue Kameraarchitektur zeigt – weg vom bekannten Dreiecks-Layout hin zu zwei pillenförmigen Modulen. Das Design wirkt futuristisch, technisch und alles andere als typisch Apple. Ein Blick darauf, warum Fans gerade zwischen Begeisterung und Kopfschütteln schwanken (Quelle: mobilissimo.ro).
iPhone 18 Pro: Design sorgt für Diskussionen
Das Konzept verabschiedet sich komplett vom bekannten Kamera-Dreieck (seit dem iPhone 11). Stattdessen sitzen zwei verspiegelte, pillenförmige Module nebeneinander auf der Rückseite. Die Symmetrie: ungewohnt, polarisierend – aber definitiv auffällig.
Im ersten Modul stecken laut Konzept Haupt- und Ultraweitwinkel, darunter LiDAR. Die zweite Kapsel bietet angeblich ein Periskop-Tele, darunter einen weiteren Sensor: Dual-Tele oder Tiefensystem für durchgehenden optischen Zoom. Kamera-Nerds jubeln – Puristen runzeln die Stirn.
Der generelle Formfaktor bleibt dagegen vertraut: flache Kanten, Dynamic Island, nur mit weicheren Übergängen und betonten Metallakzenten. Farblich wagt das Design etwas: ein tiefrosa-beiger Ton – ziemlich weit weg von Apples üblichen „sicheren Farben“. Edel oder mutig? Ansichtssache.
Gerüchte: Was könnte wirklich kommen?
Begleitend kursieren die üblichen Leaks für 2026, die bisher hier und da schon Erwähnung fanden:
- 2-nm-A20-Pro-Chip von TSMC
- variable Blende bei der Kamera
- neue Druck-Trigger-Taste für Foto/Video
Klingt realistisch – das Design dagegen eher wie ein Traum (oder Albtraum) der Render-Community.
Wichtig: Das Ganze hier ist nur ein Konzept, keine offizielle Vorlage. Doch es zeigt, wie stark Apple-Fans über neue Kameralayouts diskutieren und die Fantasie herausgefordert wird. Fest steht: Wenn Apple 2026 wirklich so radikal umbauen würde, würden die Apple-Fans toben.
Fazit: Polarisierend – und genau das macht’s interessant
Das Konzept spaltet – und das ist gut so. Apple steht selten für Experimente, doch Ideen wie diese zeigen, was in der Theorie möglich wäre. Ob wir am Ende ein iPhone 18 mit Dual-Pille sehen? Unwahrscheinlich. Aber träumen darf man. Auch wenn es für den einen oder anderen ein böses Erwachen geben könnte.