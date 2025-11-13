iPhone 18 Pro legt mächtig zu: So schwer war noch kein Apple-Handy

Dieses iPhone-Upgrade hat Gewicht – im wahrsten Sinne des Wortes.

Apple scheint beim kommenden iPhone 18 Pro Max keine halben Sachen zu machen – im wahrsten Sinne des Wortes. Laut einem bekannten Leaker wird das nächste XXL-iPhone so schwer wie nie zuvor und könnte mit rund 243 Gramm ein echtes Schwergewicht in der Smartphone-Welt werden. Damit legt Apple im Vergleich zum Vorgänger noch einmal spürbar zu – und das trotz gleichbleibender Displaygröße.

Dickere Bauweise macht das iPhone 18 Pro Max zum Rekordhalter

Wie der chinesische Insider Instant Digital auf der Plattform Weibo berichtet, bleibt das Display des iPhone 18 Pro Max zwar bei 6,9 Zoll, das Gehäuse selbst soll jedoch etwas dicker ausfallen als beim aktuellen iPhone 17 Pro Max (233 Gramm). Durch diese Anpassung steigt das Gewicht offenbar auf über 240 Gramm – ein neuer Rekord für ein Apple-Handy.

In einem Folgebeitrag konkretisiert der Leaker: Der Unterschied zwischen beiden Generationen soll rund 10 Gramm betragen. Damit dürfte das neue Modell etwa 243 Gramm wiegen – und damit noch einmal 3 Gramm schwerer sein als das bisherige Spitzenmodell, das iPhone 14 Pro Max mit 240 Gramm (Quelle: Instant Digital via MacRumors).

In den letzten Jahren hat Apple beim Gewicht seiner Top-Modelle ordentlich hin und her geschraubt. Die Einführung von Titan beim iPhone 15 Pro und 16 Pro brachte zunächst eine spürbare Entlastung gegenüber dem Edelstahl-Gehäuse der Vorgänger. Doch mit der Rückkehr zu Aluminium beim iPhone 17 Pro und internen Änderungen schnellte das Gewicht wieder nach oben. Fakt ist: Mit rund 243 Gramm wäre das kommende Modell das schwerste iPhone aller Zeiten – trotz aller Material-Experimente und Designanpassungen.

Möglicher Grund: Mehr Akku, mehr Technik im Apple-Handy

Offiziell bestätigt ist das dickere Design zwar nicht, doch ein größerer Akku gilt als wahrscheinlichste Ursache. Laut Instant Digital soll Apple zudem eine neue Dampfkammer aus Edelstahl einsetzen – ein Bauteil, das die Wärmeableitung verbessert, aber ebenfalls mehr Platz und Gewicht verursacht. Darüber hinaus kursieren Gerüchte über weitere Hardware-Upgrades:

eine Hauptkamera mit variabler Blende,

ein neuer dreischichtiger Bildsensor von Samsung,

sowie mögliche Änderungen an Dynamic Island und Face ID.

Ob die Gewichtszunahme letztlich durch ein einzelnes Upgrade oder die Summe mehrerer technischer Anpassungen entsteht, ist derzeit noch offen.

Der Leaker spielt auch auf die verhaltenen Verkaufszahlen des iPhone Air an und meint, Apple habe erkannt, dass dünner und leichter nicht automatisch besser ist – insbesondere dann nicht, wenn dies auf Kosten von Akkulaufzeit oder Funktionalität geht.

Mit dem iPhone 18 Pro Max könnte Apple also bewusst auf mehr Substanz setzen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das zusätzliche Gewicht tatsächlich einem größeren Akku oder besseren Kühlungssystem dient, dürften die meisten Nutzer diese Entwicklung wohl begrüßen.

Marktstart im Herbst 2026 erwartet

Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sollen nach aktuellem Stand im Herbst 2026 vorgestellt werden. Bis dahin bleibt noch genug Zeit, um die Gerüchte zu verdauen – und vielleicht schon mal die Handgelenke zu trainieren. Denn eines scheint sicher: Das nächste Pro Max wird kein Leichtgewicht.