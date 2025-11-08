iPhone 18 reicht nicht: Das plant Apple noch für 2026

Kaum zu glauben – 2026 wird Apples wildestes Jahr seit dem ersten iPhone.
Apple fährt 2026 richtig auf: Neben dem iPhone 18 plant der Konzern laut Bloomberg-Insider Mark Gurman über ein Dutzend weiterer Geräte. Von neuen Macs mit M-Chips, frischen iPads und Smart-Home-Hardware bis hin zu ersten Falt- und AR-Geräten – Apple stellt die Weichen für ein Schlüsseljahr. Dazu kommen große KI-Upgrades und ein smarteres Siri. Kurz: 2026 wird für Apple-Fans teuer – und spannend. Werfen wir einen Blick darauf.
Neues iPhone 17e – günstiger Einstieg
Zum Jahresstart legt Apple nach: Ein günstigeres iPhone 17e soll den Einstieg modernisieren. Aktualisiertes Design, solide Technik – aber klar unter den Flaggschiffen angesiedelt.
Neues iPad (12. Gen) und iPad Air
Ein frisches iPad (12. Generation) mit A18-Chip sowie ein neues iPad Air mit M4-Power stehen an. Der Fokus: mehr Performance für Alltag und Pro-Workflow.
MacBook Air und Pro mit M5-Chips
Frühjahr = Mac-Zeit: Das MacBook Air bekommt den M5, das MacBook Pro den M5 Pro und M5 Max – der Varianten fehlten noch, nach der Vorstellung des regulären MacBook Pro M5 bereits im Oktober.
Externe Apple-Displays
Neue Monitore kommen. Erwartet werden bessere Panels und wahrscheinlich eine Option für Mini-LED. Apple will wieder mehr Kontrolle im Display-Segment.
Apple Watch und iPhone 18
Im Herbst wie gewohnt: Apple-Watch-Updates und neue iPhones. Allerdings könnte das reguläre iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Bei den Pro-Modellen spannend: Apple ersetzt Qualcomm-Modems auch hier durch eigenen C1-Chip. Endlich Autarkie pur.
Erstes faltbares iPhone
2026 soll auch das erste Foldable-iPhone kommen. Apple steigt spät ein – aber traditionell mit Fokus auf Premium-Experience.
Smart-Home-Kamera und Zubehör
Apple plant Sicherheits-Hardware für Zuhause. Start mit einer Kamera – das HomeKit-Ökosystem wächst Richtung Überwachung und Automatisierung.
Neuer Mac mini und Mac Studio
Mehr Leistung im Desktop-Segment: Mac mini mit M5 und ein neuer Mac Studio. Wer mehr Power will, bekommt sie.
iPad mini mit OLED
Das iPad mini bekommt endlich ein OLED-Panel. Premium-Bildqualität für das kleine iPad – Fans warten seit Jahren.
Neue MacBook Pro-Generation zum Jahresende
Später im Jahr müsste es krachen: Redesigns für MacBook Pro mit M6 Pro/Max, dünnerem Gehäuse, Touchscreen (!) und OLED-Panels. Ein historisches Update.
Apple-Brille zeigt sich
Zum Finale: Apple könnte erstmals öffentlich die neue Smart-Brille anteasern. Eine erste Pilotproduktion soll bereits intern laufen – Anfang vom Next-Gen-Computing?
Fazit: Apple dreht 2026 richtig auf. iPhone 18? Nur der Anfang. Macs, iPads, Smart-Home, Foldable und AR-Preview – solch ein Produktjahr hatten wir lange nicht. Wenn alles hält, was Gurman verspricht, wird 2026 Apples wichtigstes Jahr seit langem.