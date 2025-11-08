iPhone 18 reicht nicht: Das plant Apple noch für 2026

Alles blickt aufs iPhone, doch es kommt noch viel mehr.© GIGA 1 / 12

Kaum zu glauben – 2026 wird Apples wildestes Jahr seit dem ersten iPhone.

Apple fährt 2026 richtig auf: Neben dem iPhone 18 plant der Konzern laut Bloomberg-Insider Mark Gurman über ein Dutzend weiterer Geräte. Von neuen Macs mit M-Chips, frischen iPads und Smart-Home-Hardware bis hin zu ersten Falt- und AR-Geräten – Apple stellt die Weichen für ein Schlüsseljahr. Dazu kommen große KI-Upgrades und ein smarteres Siri. Kurz: 2026 wird für Apple-Fans teuer – und spannend. Werfen wir einen Blick darauf.