iPhone 18 reicht nicht: Das plant Apple noch für 2026

Sven Kaulfuss
Sven Kaulfuss,
3 min Lesezeit
iPhone mit Apple-Logo.
Alles blickt aufs iPhone, doch es kommt noch viel mehr.© GIGA1 / 12
Kaum zu glauben – 2026 wird Apples wildestes Jahr seit dem ersten iPhone.

Apple fährt 2026 richtig auf: Neben dem iPhone 18 plant der Konzern laut Bloomberg-Insider Mark Gurman über ein Dutzend weiterer Geräte. Von neuen Macs mit M-Chips, frischen iPads und Smart-Home-Hardware bis hin zu ersten Falt- und AR-Geräten – Apple stellt die Weichen für ein Schlüsseljahr. Dazu kommen große KI-Upgrades und ein smarteres Siri. Kurz: 2026 wird für Apple-Fans teuer – und spannend. Werfen wir einen Blick darauf.

Neues iPhone 17e – günstiger Einstieg

Apple iPhone 16e
Das iPhone 16e kam erst Anfang 2025, daher folgt das iPhone 17e frühestens im Frühjahr 2026.© Severin Pick / GIGA2 / 12
Zum Jahresstart legt Apple nach: Ein günstigeres iPhone 17e soll den Einstieg modernisieren. Aktualisiertes Design, solide Technik – aber klar unter den Flaggschiffen angesiedelt.

Neues iPad (12. Gen) und iPad Air

Das neue iPad Air M3.
Mehr Leistung für die günstigeren iPads.© Apple3 / 12
Ein frisches iPad (12. Generation) mit A18-Chip sowie ein neues iPad Air mit M4-Power stehen an. Der Fokus: mehr Performance für Alltag und Pro-Workflow.

MacBook Air und Pro mit M5-Chips

Neuerster Chip für den Rest der Mobilrechner.© MacBook / GIGA4 / 12
Frühjahr = Mac-Zeit: Das MacBook Air bekommt den M5, das MacBook Pro den M5 Pro und M5 Max – der Varianten fehlten noch, nach der Vorstellung des regulären MacBook Pro M5 bereits im Oktober.

Externe Apple-Displays

Die Zeit ist reif für neue Monitore direkt von Apple.© Apple5 / 12
Neue Monitore kommen. Erwartet werden bessere Panels und wahrscheinlich eine Option für Mini-LED. Apple will wieder mehr Kontrolle im Display-Segment.

Apple Watch und iPhone 18

iPhone 17
Noch ist fraglich, ob Apple die gesamte iPhone-18-Familie zeigen wird.© Severin Pick / GIGA6 / 12
Im Herbst wie gewohnt: Apple-Watch-Updates und neue iPhones. Allerdings könnte das reguläre iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Bei den Pro-Modellen spannend: Apple ersetzt Qualcomm-Modems auch hier durch eigenen C1-Chip. Endlich Autarkie pur.

Erstes faltbares iPhone

Aufnahme der neuen Google-Pixel-Geräte
Bei Apples Konkurrenz wird schon gefaltet.© Severin Pick / GIGA7 / 12
2026 soll auch das erste Foldable-iPhone kommen. Apple steigt spät ein – aber traditionell mit Fokus auf Premium-Experience.

Smart-Home-Kamera und Zubehör

Smart Home
Apple baut weiter am smarten Zuhause.© Marcus Millo / Getty Images8 / 12
Apple plant Sicherheits-Hardware für Zuhause. Start mit einer Kamera – das HomeKit-Ökosystem wächst Richtung Überwachung und Automatisierung.

Neuer Mac mini und Mac Studio

Apples neuer Mac Mini.
Mittlerweile in der Nische, aber nicht ganz unwichtig für Apple.© Apple9 / 12
Mehr Leistung im Desktop-Segment: Mac mini mit M5 und ein neuer Mac Studio. Wer mehr Power will, bekommt sie.

iPad mini mit OLED

Ein iPad mini mit Apple Pencil.
Das kleinste iPad bekommt ein wichtiges Upgrade.© xifeelstockx via imago-images.de10 / 12
Das iPad mini bekommt endlich ein OLED-Panel. Premium-Bildqualität für das kleine iPad – Fans warten seit Jahren.

Neue MacBook Pro-Generation zum Jahresende

Apple Macbook Pro 2021 Verpackung
Ein ganz neues Modell erwartet alle Kundinnen und Kunden die bis zum Ende 2026 noch warten können.© GIGA11 / 12
Später im Jahr müsste es krachen: Redesigns für MacBook Pro mit M6 Pro/Max, dünnerem Gehäuse, Touchscreen (!) und OLED-Panels. Ein historisches Update.

Apple-Brille zeigt sich

Meta Ray Ban Display
Meta alias Facebook ist Apple schon einen Schritt voraus.© Meta / Bearbeitung: GIGA12 / 12
Zum Finale: Apple könnte erstmals öffentlich die neue Smart-Brille anteasern. Eine erste Pilotproduktion soll bereits intern laufen – Anfang vom Next-Gen-Computing?

Fazit: Apple dreht 2026 richtig auf. iPhone 18? Nur der Anfang. Macs, iPads, Smart-Home, Foldable und AR-Preview – solch ein Produktjahr hatten wir lange nicht. Wenn alles hält, was Gurman verspricht, wird 2026 Apples wichtigstes Jahr seit langem.

