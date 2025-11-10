iPhone 18 sorgt für Gesprächsstoff: Neue Gerüchte zum nächsten Apple-Handy

Ein Leak stellt eine Frage, die Apple wohl lieber erst 2026 beantwortet hätte.

Apple tüftelt längst am iPhone 18 – und erste Details zeichnen sich bereits ab. Ein neuer Bericht aus China sorgt für Aufsehen: Angeblich arbeitet Apple an großen Display-Änderungen, einem verfeinerten Design und sogar neuen Materialien im Inneren des Geräts. Besonders das iPhone 18 Pro steht dabei im Fokus – es soll in mehreren Punkten ein echter Schritt nach vorn werden.

iPhone 18 Pro: Neues Display-Design mit kleinerer Kameraöffnung

Laut dem Weibo-Insider Digital Chat Station, der in der Vergangenheit schon häufiger mit genauen Apple-Leaks aufgefallen ist, testet Apple derzeit eine neue Fertigungsmethode für das iPhone-Display. Dabei soll die Aussparung für die Frontkamera noch einmal deutlich kleiner werden (Quelle: 9to5Mac).

Konkret ist von der sogenannten HIAA-Technologie (Hole-in-Active-Area) die Rede. Diese ermöglicht es, ein winziges Loch direkt in den aktiven Pixelbereich des OLED-Panels zu lasern – die Kamera sitzt also „unter“ dem Display, ohne dass eine große Notch oder Dynamic Island nötig wäre. Apple könnte damit endlich ein nahezu randloses iPhone erreichen.

Spannend ist die Frage, was mit Face ID passiert. Frühere Berichte, unter anderem von The Information, deuteten bereits an, dass Apple die Sensoren für die Gesichtserkennung komplett unter das Display verlegen könnte. Übrig bliebe dann nur eine winzige Kameraposition in der linken oberen Ecke. Das aktuelle Weibo-Gerücht geht darauf nicht näher ein – erwähnt aber, dass sich „die Form des Bildschirms“ ändern werde. Gut möglich also, dass Apple gerade verschiedene Ansätze testet, um den Weg zur unsichtbaren Frontkamera und zur vollständigen Integration der Face-ID-Technik vorzubereiten.

Kamera mit variabler Blende und neue Materialien

Neben dem Display soll auch die Kameratechnik aufgewertet werden. Das iPhone 18 Pro könnte erstmals über eine Hauptkamera mit variabler Blende verfügen – ähnlich wie bei modernen Profi-Kameras oder einigen High-End-Android-Geräten. Damit ließe sich die Lichtaufnahme je nach Umgebung automatisch anpassen, was besonders bei Nacht- oder Porträtaufnahmen Vorteile bringt.

Das äußere Design der Kameraeinheit selbst soll sich hingegen nicht verändern. Die MagSafe-Rückseite erhält laut Bericht allerdings ein neues, transparentes Glasdesign, das dezente technische Details sichtbar machen könnte. Auch im Inneren soll Apple experimentieren: So soll ein Akku mit Stahlgehäuse zum Einsatz kommen. Was das konkret bedeutet, ist noch unklar – möglicherweise geht es um zusätzliche Stabilität oder eine bessere Wärmeableitung. Das iPhone 17 Pro nutzt bereits eine Edelstahl-Dampfkammer, die Apple nun offenbar weiterentwickelt.

24-MP-Selfie-Kamera für alle Modelle

Während sich die meisten Gerüchte auf das iPhone 18 Pro konzentrieren, gibt es auch Neuigkeiten zur gesamten Modellreihe: Ein Bericht von J.P. Morgan besagt, dass alle iPhone-18-Modelle – einschließlich des gemunkelten iPhone Fold – mit einer 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet werden sollen. Damit würde Apple seine Selfie-Kamera fast verdoppeln und sich wieder ein Stück von der Konkurrenz absetzen.

Präsentation im Herbst 2026 erwartet

Bis wir das iPhone 18 Pro tatsächlich sehen, dauert es aber noch: Die Vorstellung wird im September 2026 erwartet – gemeinsam mit dem ersten faltbaren iPhone. Das reguläre iPhone 18 allerdings könnten wir erst im Frühjahr 2027 zu Gesicht bekommen. Schon jetzt zeigt der frühe Leak, wohin die Reise geht: Apple will das Design weiter verfeinern, technische Grenzen ausreizen und gleichzeitig das iPhone visuell entschlacken.