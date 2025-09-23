iPhone 2026: Apple hat entschieden – alles bleibt beim Alten

Apple bleibt stur – darum wird das iPhone 18 Pro die Fans erneut spalten.

Apple hat mit dem iPhone 17 Pro und Pro Max viel Kritik einstecken müssen. Statt edlem Titan kommt jetzt Aluminium zum Einsatz, und die teils grellen Farben polarisieren die Community. Wer jedoch auf schnelle Besserung hofft, dürfte enttäuscht sein: Laut einem bekannten Leaker wird sich beim iPhone 18 Pro in puncto Design nämlich kaum etwas ändern.

iPhone 18 Pro: Design bleibt (fast) unangetastet

Wie der chinesische Insider Digital Chat Station berichtet, behalten die kommenden iPhone-18-Pro-Modelle weitgehend das bekannte Erscheinungsbild der 17er-Reihe. Das charakteristische „Kamera-Plateau“ mit den drei Linsen in Dreiecksform bleibt bestehen. Auch die Displaygrößen sollen sich nicht ändern: Apple plant erneut mit 6,3 Zoll (iPhone 18 Pro) und 6,9 Zoll (iPhone 18 Pro Max).

Die Besonderheit: Auf der Rückseite soll der Ceramic-Shield-Bereich ein „leicht transparentes Design“ erhalten. Was genau Apple damit meint, bleibt vorerst unklar – spektakuläre Änderungen am Gehäuse sind jedoch nicht zu erwarten.

Kühlung und Technik: Feinschliff statt Revolution

Unter der Haube gibt es dennoch Neues. Apple setzt laut Leak auf eine verbesserte Edelstahl-Dampfkammer, die für optimalere Kühlung sorgen soll. Schon beim iPhone 17 wurde das Thema Wärmemanagement hervorgehoben, nun will Apple offenbar weiter nachbessern.

Technisch sollen die Pro-Modelle des iPhone 18 mit dem A20-Pro-Chip auf Basis des 2-nm-Prozesses von TSMC antreten. Dazu kommt das hauseigene C2-Modem, das Qualcomm ersetzen soll. Beides wurde bereits mehrfach kolportiert und dürfte Apples Unabhängigkeit stärken.

Wer jedoch auf eine Umkehr beim Thema Design gehofft hat, muss weiter warten. Weder eine komplett neue Rückseite noch Face ID unter dem Display stehen derzeit auf dem Plan. Stattdessen kursieren kleinere Gerüchte, etwa eine etwas kleinere Dynamic Island. Doch selbst das bleibt überschaubar.

Unterm Strich: Apple zieht die neue Linie durch

Apple-Fans müssen sich wohl damit abfinden: Das iPhone 18 Pro wird optisch kaum frischen Wind bringen. Nach dem Bruch mit Titan und den umstrittenen Farben beim iPhone 17 bleibt Apple seiner neuen Design-Strategie treu. Ob das überall für Begeisterung sorgt, darf bezweifelt werden.