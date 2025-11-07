iPhone Air 2: Apple hat aus dem Mega-Flop endlich gelernt

Ein iPhone, das schön ist, aber niemand will – und Apple weiß jetzt wohl auch, warum.

So dünn, so elegant – und doch ein Flop. Das iPhone Air sollte Apples Antwort auf das Verlangen nach Leichtigkeit sein, doch ein zentrales Detail fehlte: die zweite Kamera. Genau das will Apple beim Nachfolger jetzt offenbar besser machen.

Zweite Chance für das iPhone Air: Das hat Apples jetzt vor

Apples zweites iPhone Air befindet sich laut einem chinesischen Leaker bereits in der Entwicklung. Und diesmal scheint der Konzern tatsächlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben: Das iPhone Air 2 soll zwei Rückkameras erhalten – ein entscheidendes Upgrade gegenüber dem Vorgänger, der sich trotz seines schicken Designs momentan als Ladenhüter entpuppt.

Die Informationen stammen vom bekannten Weibo-Account „Digital Chat Station“, der über gute Verbindungen in Apples Lieferkette verfügt. Ihm zufolge testet Apple derzeit eine Dual-Kamera-Konfiguration, bei der eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera die bestehende 48-MP-Hauptkamera ergänzt – ganz ähnlich wie beim regulären iPhone 17 (Quelle: MacRumors).

Neues Kamera-Setup – aber vertrautes Design

Interessant: Trotz der zusätzlichen Linse soll das iPhone Air 2 seine horizontale Kamera-Plattform behalten. Die beiden Linsen würden demnach nebeneinander sitzen – und nicht wie bei den meisten aktuellen iPhones in einer vertikalen Anordnung. Apple bleibt also seiner eigenen Designlinie treu, auch wenn das technische Innenleben wohl komplett umgebaut werden muss, um Platz für die zweite Kamera zu schaffen.

Denn: Im iPhone Air steckt jede Menge Technik auf engstem Raum. Apple hat die innere Struktur so konzipiert, dass möglichst viel Raum für den Akku bleibt – ein zusätzlicher Sensor bedeutet also, dass die Ingenieure tief ins Gehäuse-Layout eingreifen müssen. Trotzdem soll das Air ultradünn und leicht bleiben – ein zentraler Bestandteil seines Konzepts.

Apple plant langfristig mit der Air-Reihe

Laut Branchen-Analyst Ming-Chi Kuo plant Apple, das neue iPhone Air in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu veröffentlichen – zusammen mit dem iPhone 18 Pro, dem iPhone 18 Pro Max und dem ersten faltbaren iPhone des Unternehmens. Damit würde Apple seiner schlanken Smartphone-Linie eine zweite Chance geben.

Und die Air-Reihe soll nicht beim iPhone Air 2 enden: Bereits für 2027 sei ein weiteres Modell mit größerem Display angedacht. Ob diese Pläne Bestand haben, hängt allerdings stark davon ab, ob die zweite Generation erfolgreicher abschneidet als die erste – denn außerhalb Chinas ist das ursprüngliche iPhone Air bisher ein herber Verkaufsflop und die Preise fallen spürbar.

Fazit: Apple bessert nach, wo es wirklich zählt

Wenn sich die Gerüchte bestätigen, hat Apple den Finger endlich an die richtige Stelle gelegt: Die Kamera war der Schwachpunkt, der das iPhone Air trotz aller Eleganz uninteressant machte. Mit einem echten Dual-Kamera-System könnte das iPhone Air 2 endlich das werden, was Apple von Anfang an im Sinn hatte – ein kompromisslos schlankes, leichtes iPhone ohne Abstriche bei der Kamera.