iPhone Air 2: Apple tritt auf die Bremse – Fans sind überrascht

Nur zwei Monate nach Marktstart – plötzlich steht ein ganzes iPhone-Konzept auf der Kippe.

Apple hat überraschend die Veröffentlichung des iPhone Air 2 auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie The Information berichtet, wurde das nächste Modell der leichten iPhone-Reihe „aus dem Zeitplan genommen“, ohne dass Apple einen neuen Termin genannt hätte. Das bestätigten gleich drei mit dem Projekt vertraute Personen. Für viele Fans, die auf den Nachfolger gewartet hatten, kommt diese Entscheidung einem Schock gleich.

Apple stoppt die Entwicklung des iPhone Air 2 – vorerst

Eigentlich sollte das iPhone Air 2 im Herbst 2026 gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone Fold erscheinen. Das neue Modell sollte noch leichter werden und über einen größeren Akku verfügen. Außerdem plante Apple, das erstmals im iPhone 17 Pro eingesetzte Vapor-Chamber-Kühlsystem auch im Air-Modell zu verbauen. Ein spannendes Upgrade – doch daraus wird vorerst nichts.

Laut The Information hat Apple „Ingenieure und Zulieferer darüber informiert, dass das nächste iPhone Air aus dem Zeitplan genommen wird“. Zwar sei das Projekt noch nicht endgültig gestrichen, aber die Entscheidung sei „selten, wenn nicht sogar beispiellos“. Einige Teams arbeiten intern zwar weiter, doch ohne offiziellen Starttermin liegt das iPhone Air 2 faktisch auf Eis.

Absatzprobleme und Produktionsstopp als Auslöser

Der Grund für die plötzliche Kehrtwende soll laut Bericht in den schwachen Verkaufszahlen des ersten iPhone Air liegen. Apples Fertigungspartner Foxconn hat demnach „alle bis auf eineinhalb Produktionslinien für die erste Version abgebaut“ und plant, die restliche Produktion bis Ende des Monats einzustellen. Auch Luxshare, ein weiterer Hersteller, hat bereits im Oktober die Produktion beendet.

Damit dürfte Apple seine iPhone-Strategie anpassen: Für den Herbst 2026 erwartet man jetzt nun nur noch drei Modelle – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Fold. Das reguläre iPhone 18 und das neue iPhone 18e sollen erst im Frühjahr 2027 folgen.

Ganz vorbei ist die Geschichte des iPhone Air 2 aber offenbar nicht. Laut dem Bericht könnte das Gerät „derzeit einer umfassenden Neugestaltung unterzogen“ werden. Eine der Quellen sagte, Apple könnte das überarbeitete Modell im Frühjahr 2027 gemeinsam mit dem iPhone 18 und dem iPhone 18e vorstellen. Ein Hoffnungsschimmer für Fans, die auf eine Rückkehr des dünnen und leichten Designs hoffen.

Fans sind enttäuscht – und das aus gutem Grund

In der Apple-Community sorgt die Entscheidung für Unverständnis. Die Nutzerinnen und Nutzer die tatsächlich ein iPhone Air gekauft haben, schätzen das iPhone Air gerade wegen seines außergewöhnlichen Formfaktors. 9to5Mac-Autor Chance Miller bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt:

„Wenn dies zutrifft, ist diese Nachricht ziemlich entmutigend. Ich benutze das iPhone Air seit seiner Markteinführung im September und schätze das dünne und leichte Design immer noch mehr, als ich erwartet hatte. […] Ich glaube, Apple hat immer noch nicht begriffen, dass nicht jedes iPhone ein Bestseller sein kann.“

Damit trifft Miller den Nerv derjenigen Apple-Fans, die sich nach einer echten Alternative zu den immer schwerer und teurer werdenden Pro-Modellen sehnen. Dass Apple jetzt ausgerechnet bei einem Gerät den Stecker zieht, das für Leichtigkeit und Eleganz stand, sorgt entsprechend für Frust.

Fazit: Apple riskiert ein Sympathieprojekt

Mit der Verschiebung des iPhone Air 2 riskiert Apple mehr als nur ein Produkt – nämlich das Vertrauen jener Nutzer, die das Unternehmen für seine Designvielfalt schätzen. Sollte das iPhone Air 2 tatsächlich erst 2027 erscheinen, dürfte es einen schweren Stand haben. Bis dahin bleibt den Fans nur die Hoffnung, dass Apple das Konzept nicht endgültig beerdigt – und vielleicht doch noch erkennt, dass Leichtigkeit manchmal wichtiger ist als der reine Verkaufserfolg.