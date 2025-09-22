iPhone Air im Härtetest: Hauchdünn, aber überraschend unzerstörbar

Im Härtetest hat das iPhone Air bewiesen, dass es zwar dünn, aber zäh ist.

Das iPhone Air ist dünn wie ein Keks – und trotzdem erstaunlich robust. Das überrascht die Tech-Community, denn Vorurteile gab es viele: Zu dünn, zu schwach, zu wenig Akku. Doch die ersten Härtetests zeigen ein anderes Bild. So ist es nicht nur überraschend stabil, sondern auch noch gut zu reparieren.

iPhone Air: Dünn wie Papier, stabil wie Titan

Gerade einmal 5,6 Millimeter misst das iPhone Air in der Dicke – damit ist dieses Apple-Smartphone das bisher schlankeste. Der Rahmen aus Titan erweist sich als echter Gamechanger auf dem Markt. JerryRigEverything hat sich des Geräts angenommen und einem rigorosen Härtetest unterzogen.

Im Test ließ sich das Gerät minimal durchbiegen, kehrte aber sofort in seine ursprüngliche Form zurück. Selbst unter roher Gewalt brauchte es satte 98 Kilogramm Druck, bis das Air schließlich mit einem hörbaren Knack nachgab. Besonders positiv: Selbst im angeknacksten Zustand funktionierten Touchscreen und Backpanel noch.

Auch die Front zeigt sich bissig. Dank des neuen Ceramic Shield 2 widersteht das Display Kratzern bedeutend besser als vorherige Modelle. Wo frühere iPhones bei Härtegrad 6 auf der Mohs-Skala bereits sichtbare Spuren zeigten, bleibt das Air bis Stufe 7 nahezu unbeeindruckt. Gute Nachrichten für alle, die ihr Handy beispielsweise ungeschützt in der Hosentasche tragen.

Nicht nur stabil, sondern auch gut zu Reparieren

Neben der reinen Robustheit des iPhone Air gibt es einen weiteren positiven Punkt: iFitit lobt die Reparierbarkeit des Geräts. Trotz der schlanken Taille ist das Air so gebaut, dass man Akku und andere Komponenten vergleichsweise leicht tauschen kann. Dafür ist der Akku mit einer Art „Strom-Entriegelung“ befestigt – einmal kurz Spannung anlegen, und die Klebestreifen lösen sich fast von selbst. Das macht den Akkuwechsel hier deutlich stressfreier.

Trotzdem bleibt das Air nicht ohne Kompromisse. Ihr müsst sowohl auf eine zweite Kamera als auch auf einen zweiten Lautsprecher verzichten. Auch die Display-Reflexionen sind stärker als bei manchen Konkurrenten. Doch was die Haltbarkeit betrifft, hat Apple Wort gehalten: Dünn bedeutet hier nicht zerbrechlich.