iPhone Air: Nur hier ist das Apple Smartphone beliebt

Ein neues iPhone floppt – und trotzdem ist Apple noch erstaunlich entspannt.

Apple zieht offenbar die Notbremse beim iPhone Air. Wie die japanische Investmentbank Mizuho Securities (via The Elec) berichtet, plant der Konzern aus Cupertino eine Reduzierung der Produktion um rund eine Million Einheiten. Grund dafür sollen enttäuschende Verkaufszahlen sein. Zur Einordnung: Das iPhone Air trägt zwar nicht die 17 im Namen, wurde jedoch zeitgleich mit der iPhone-17-Reihe vorgestellt und gilt als Teil derselben Generation. Während die übrigen Modelle – iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max – laut Bericht sogar besser laufen als ihre Vorgänger, bleibt das Air der Problemfall in Apples Line-up.

Apple drosselt Produktion des iPhone Air – trotz starkem iPhone-17-Start

Laut Mizuho Securities verzeichnet die reguläre Variante des iPhone 17 einen besonders starken Start und übertrifft die Verkaufszahlen des iPhone 16 deutlich. Auch die Pro-Modelle sollen sich besser verkaufen als im Vorjahreszeitraum. Nur das iPhone Air fällt aus der Reihe – Apple zieht jetzt die Konsequenzen.

So soll die Produktion des Air-Modells um eine Million Geräte sinken, während die restliche iPhone-17-Produktion um rund zwei Millionen Einheiten erhöht wird. Unterm Strich hebt Apple die Gesamtprognose der Serie für den Start 2026 von 88 auf 94 Millionen Einheiten an – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Unternehmen trotz des Dämpfers weiter an den Erfolg der Generation glaubt.

Interessanterweise betrifft das Absatzproblem nicht nur Apple. Ein separater Bericht aus Korea legt nahe, dass Samsung aufgrund schwacher Verkäufe sein eigenes Pendant, das Galaxy S25 Edge, gestrichen hat – einen Nachfolger wird es nicht mehr geben. Offenbar ist das Segment der ultraflachen, designorientierten Premium-Modelle derzeit schwieriger zu bedienen als gedacht. Apple hingegen hält am iPhone Air fest – und das könnte sich lohnen.

Hoffnung aus China: iPhone Air binnen Stunden ausverkauft

Denn es gibt auch gute Nachrichten: In China ist das iPhone Air ein voller Erfolg. Laut der South China Morning Post war das Gerät innerhalb weniger Stunden nach dem Vorbestellstart ausverkauft – sowohl im offiziellen Apple Online Store als auch im Tmall-Flagship-Store.

Der Verkaufsstart in China verzögerte sich, weil die Regierung erst kürzlich den Weg für eSIM-Unterstützung freigemacht hat – ein zentrales Feature des Air-Modells. Mit der Genehmigung durch das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie dürfen nun erstmals Smartphones ohne physische SIM-Karte betrieben werden. Diese neue Freiheit könnte dem iPhone Air genau den Schub geben, den es braucht, um sich am Markt zu behaupten.

Untern Strich: (Noch) kein Grund zur Panik

Auch wenn Apple die Produktion des iPhone Air zurückfährt, ist das kein Anzeichen für ein allgemeines Scheitern. Vielmehr scheint der Konzern seine Kapazitäten dynamisch anzupassen – ein typischer Schritt, um auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren. Mit der starken Nachfrage in China und der insgesamt positiven Entwicklung der iPhone-17-Reihe dürfte Apple derzeit noch gelassen bleiben.