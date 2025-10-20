iPhone Air plötzlich im Preisverfall: Apples UVP hat ausgedient

Apple-Fans aufgepasst: Kaum ist das iPhone Air da, stürzt schon der Preis ab – und zwar richtig!

Regulär will Apple für das neue und superdünne iPhone Air mindestens 1.199 Euro (Version mit 256 GB Speicher) haben – so steht es auch heute noch im offiziellen Apple Store. Doch nur einen Monat nach Marktstart purzeln die Preise im Handel. Bei eBay ist das iPhone Air derzeit schon für 929,90 Euro zu haben – satte 270 Euro günstiger als bei Apple (bei eBay ansehen). Selbst große Händler wie Amazon haben bereits nachgezogen: Dort kostet das Modell in Schwarz aktuell 1.079 Euro (bei Amazon ansehen).

Apple iPhone Air – mit 256 GB Speicher

Vor- und Nachteile des iPhone Air

Extrem dünn, leicht und edel verarbeitet: So schlank war bislang noch kein iPhone – eine absolute Augenweide. Dennoch zeigt sich das iPhone Air erstaunlich stabil – dank seines Titanrahmens.

Starke Performance: Zum Einsatz kommt der A19-Chip in der Pro-Variante. Auch in den kommenden Jahren dürften Nutzerinnen und Nutzer keinerlei Leistungsprobleme mit zukünftigen iOS-Versionen erwarten.

Nur eine Hauptkamera auf der Rückseite: Auf ein Ultraweitwinkel-Objektiv muss man zwar verzichten, doch das Fusion-Kamerasystem erlaubt immerhin einen zweifachen optischen Zoom.

Der eBay-Preis klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Der Grund: Es handelt sich bei diesem Angebot um sogenannte differenzbesteuerte Ware. Das bedeutet, dass der Händler die Mehrwertsteuer nur auf seine eigene Gewinnspanne erhebt, nicht auf den gesamten Verkaufspreis. Für private Käuferinnen und Käufer hat das in der Regel keine Nachteile – die Geräte sind original und neu –, allerdings gibt’s in solchen Fällen keine gesondert ausgewiesene Mehrwertsteuer auf der Rechnung. Für Firmenkunden dürfte dies sich dann als Nachteil herausstellen.

Warum fallen die Preise jetzt? Dass die Preise so früh nach dem Marktstart nachgeben, hat einen einfachen Grund: Das iPhone Air verkauft sich offenbar schleppend – Apple drosselt bereits die Produktion. Mehrere Berichte deuten auf eine schwächere Nachfrage hin, was wiederum zu Lagerdruck bei den Händlern führt. Um die Bestände abzubauen, müssen die Preise runter. Apple selbst hält traditionell an seiner Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) fest – der Rest des Markts zieht aber nicht mit.

Das macht das iPhone Air besonders: Mit nur wenigen Millimetern Dicke ist das iPhone Air das bislang dünnste iPhone aller Zeiten – und vielleicht auch das schönste. Trotz der zarten Linie bleibt es robust: Apple setzt auf einen Titanrahmen, während das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max lediglich Aluminium verwenden.

Technische Highlights:

6,5-Zoll-Display mit ProMotion-Technologie (bis zu 120 Hz)

A19 Pro-Chip (leicht gedrosselt, 5 GPU-Kerne statt 6)

48 MP Fusion-Hauptkamera (Single-Cam)

18 MP Center-Stage-Frontkamera

dünneres Design, jedoch geringere Akkukapazität als bei den Schwestermodellen

iPhone Air kaufen oder nicht?

Zur UVP von 1.199 Euro lohnt sich das iPhone Air kaum – dafür bietet das reguläre iPhone 17 mit einem offiziellem Preis ab 950 Euro das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch mit den aktuellen Rabatten ab rund 930 Euro wird das iPhone Air plötzlich wieder interessant: Wer Design, Leichtigkeit und Exklusivität schätzt, bekommt hier ein besonders elegantes Stück Apple-Technik – nur eben endlich zu einem fairen Kurs.