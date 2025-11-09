iPhone Air: So günstig muss Apples Ladenhüter wirklich werden

Wenn selbst überzeugte Apple-Fans nicht mehr zugreifen – wie tief muss der Preis dann fallen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das iPhone Air ist da – aber niemand will es. Während Apple mit dem iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max weiter glänzt, steht das vermeintliche „Leichtgewicht“ ziemlich allein im Regal. Lieferprobleme? Fehlanzeige. Preisnachlässe? Bereits kurz nach Marktstart Realität. Und in der Gerüchteküche brodelt es: Apple soll die Produktion schon wieder herunterfahren. Kurzum – alles spricht dafür, dass das iPhone Air der erste echte Ladenhüter der neuen Generation ist. Doch wie viel dürfte das iPhone Air demnach tatsächlich nur kosten? In der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne rechne ich nach.

Anzeige

iPhone Air: Keine Wartezeiten, keine Begeisterung – Apples aktueller Handy-Flop

Wer dieser Tage ein iPhone Air will, bekommt es sofort – sowohl im Apple Store als auch im freien Handel. Keine Engpässe, keine Lieferzeiten, kein Hype. Während die Pro-Modelle teils wochenlang ausverkauft waren beziehungsweise sind, stapeln sich die Air-Geräte in den Lagern. Dazu kommt: Der Preis bröckelt so schnell, dass selbst eingefleischte Apple-Fans ins Grübeln kommen.

Schon wenige Wochen nach Verkaufsstart rutscht das iPhone Air unter die psychologisch wichtige 1.000-Euro-Marke (bei Amazon ansehen). Bei eBay und bei differenzbesteuerten Angeboten liegt man mitunter sogar unter 940 Euro (bei eBay ansehen). Ein deutliches Signal: Der Markt sagt klar „zu teuer“.

Offiziell hält Apple wie immer dicht. Doch die Hinweise verdichten sich, dass das Unternehmen die Fertigung des iPhone Air zurückfährt. Zu viele Geräte, zu wenig Nachfrage – das klingt nicht nach Erfolgsgeschichte. Trotzdem: Ein Nachfolger, vielleicht sogar zwei, sollen laut Gerüchten schon in Arbeit sein. Aufgeben? Das ist nicht Apples Stil. Aber der aktuelle Apple-Preis von mindestens 1.199 Euro ist einfach nicht mehr vermittelbar. Für ein iPhone mit nur einer Kamera, kleinem Akku, Monolautsprecher und vielen weiteren Nachteilen fehlt schlicht der Kaufanreiz.

Anzeige

Gute Frage:

Wie günstig muss das iPhone Air wirklich werden?

Ein Blick nach Frankreich und Spanien zeigt, wo die Reise hingehen muss. Dort verkaufen Händler das iPhone Air schon jetzt für rund 820 Euro – neu und originalverpackt. Das ist der Preisbereich, in dem das Gerät langsam interessant wird.

Anzeige

Meine These: Das iPhone Air darf nicht teurer sein als das normale iPhone 17, das offiziell bei 949 Euro startet. Realistisch müsste der Straßenpreis des Airs also mindestens unter 850 Euro liegen, um überhaupt attraktiv zu wirken. Nur dann könnte man über die technischen Kompromisse hinwegsehen.

Doch selbst wenn Apple das iPhone Air in Zukunft noch günstiger macht, bleibt die Frage: Lohnt sich das Modell für Apple dann überhaupt noch? Vermutlich nicht. Schon in einer früheren Kolumne habe ich geschrieben: Früher oder später müssen das iPhone Air und das Basis-iPhone fusionieren. Der Markt bietet einfach keinen Platz für zwei derartige Modelle. Gerüchte, wonach das kommende iPhone Air 2 ebenfalls zwei Kameras bekommt, deuten genau in diese Richtung. Apple wird allerdings versuchen, das Gerät erneut etwas teurer zu positionieren – somit bleibt das Grundproblem.

Mein deutliches Urteil: Niemand braucht ein (teures) iPhone Air

So hart es klingt: Das iPhone Air ist das überflüssigste iPhone seit Jahren. Es bietet zu wenig, kostet zu viel und erfüllt keine klare Rolle im Line-up. Wer wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, greift zum iPhone 17 oder gleich zu einem gebrauchten Pro-Modell. Apple hat sich mit dem Air verzettelt. Und solange das Gerät nicht deutlich unter 850 Euro fällt, bleibt es, was es aktuell ist – ein Ladenhüter mit Ansage.