iPhone Fold 2026: Apple setzt die Konkurrenz jetzt schon unter Druck

Apple testet gerade etwas, das faltbare Smartphones von Samsung und Co. alt aussehen lassen könnte.

Apples erstes faltbares iPhone nimmt immer klarere Formen an – und vor allem eines wird jetzt deutlich: Der Akku könnte einen echten Rekord sprengen. Intern testet Apple offenbar Stromspeicher mit bis zu 5.800 mAh. Damit würde das iPhone Fold nicht nur alle bisherigen iPhones übertreffen, sondern auch die großen Foldables von Samsung und Google alt aussehen lassen.

Größter iPhone-Akku aller Zeiten in Arbeit

Laut einem aktuellen Bericht des bekannten Naver-Leaker-Accounts yeux1122 erprobt Apple mehrere Akkus zwischen 5.400 und 5.800 mAh. Sollte sich Cupertino für die Obergrenze entscheiden (derzeit angeblich wahrscheinlich), würde es der größte Akku in einem iPhone überhaupt werden (Quelle: MacRumors).

Zum Vergleich:

Apple würde also direkt mit einem massiven Vorteil starten – ausgerechnet in einer Geräteklasse, die traditionell unter ausbaufähiger Laufzeit leidet.

Energieeffizienz im Fokus – trotz schlankem Design

Schon früh gab es Hinweise, dass Apple seine Foldable-Entwicklung stark auf Effizienz trimmt. Ein Bericht aus dem März sprach davon, dass Cupertino interne Komponenten deutlich verschlankt und gleichzeitig die Energieeffizienz gesteigert habe. Ziel: ein dünnes Gerät, das trotzdem länger durchhält als die Konkurrenz.

Analyst Ming-Chi Kuo ergänzte damals, Apple werde auf hochdichte Akkuzellen setzen – eine Technik, die schon beim iPhone 15 Pro zu mehr Laufzeit geführt hat.

Displays und Biometrie: Zwei etablierte Leaker sind sich einig

Beim Formfaktor scheint die Lage hingegen klarer: Mehrere Quellen – darunter Kuo, Jeff Pu und der Weibo-Leaker Digital Chat Station – sprechen übereinstimmend von:

7,8-Zoll-Hauptdisplay (aufgeklappt)

5,5-Zoll-Cover-Display (zugeklappt)

Spannend: Angeblich soll das Foldable kein Face ID haben, sondern einen Touch-ID-Sensor in der Seitentaste, ähnlich wie beim iPad Air und iPad mini. Das wäre für ein Premium-iPhone ein ungewöhnlicher Schritt – aber technisch sinnvoll, da ein faltbares Display für Face-ID-Sensoren weniger Platz lässt.

Die Kamerakonfiguration soll laut Berichten aus vier Modulen bestehen:

Frontkamera

Innere Kamera (möglicherweise unter dem Display verborgen)

zwei Rückkameras

Dazu soll Apple das neue C2-Modem der zweiten Generation verbauen und vollständig auf physische SIM-Slots verzichten. Das Foldable wäre also eSIM-only – weltweit.

iPhone Fold: Marktstart im Herbst 2026 wahrscheinlich

Wenn Apple seinen Zeitplan hält, wird das iPhone Fold gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro im Herbst 2026 vorgestellt. Bloomberg-Reporter Mark Gurman sieht aktuell keine Anzeichen für Verzögerungen. Eines ist jetzt schon klar: Wenn Apple mit einem 5.800-mAh-Akku antritt, könnte das iPhone Fold die Konkurrenz direkt zum Marktstart unter Druck setzen – und einen entscheidenden Vorteil gegenüber den bisherigen Foldables ausspielen.