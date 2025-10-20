iPhone Fold: Apple-Fans müssen jetzt ganz tapfer sein

Das iPhone, auf das alle schielen, rückt plötzlich in die Ferne.

Apples erstes faltbares iPhone lässt weiter auf sich warten – und zwar länger als gedacht. Laut einem Bericht der japanischen Investmentbank Mizuho Securities (via The Elec) könnte sich die Markteinführung des iPhone Fold nun bis ins Jahr 2027 verschieben. Damit rückt das lang erwartete Gerät, das ursprünglich bereits im Herbst 2026 erwartet wurde, ein gutes Stück in die Zukunft.

Apple braucht länger für das Design des iPhone Fold

Der Grund für die Verzögerung liegt offenbar nicht in der Technik, sondern im Design. Apple soll sich laut Mizuho noch nicht endgültig auf zentrale Komponenten wie das Scharnier festgelegt haben – ein Bauteil, das bei Foldables über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Beim Display sind hingegen schon Details bekannt: Das Innen-Display soll 7,58 Zoll groß sein, während das Außen-Display auf 5,38 Zoll kommt.

Noch ein Dämpfer: Die erwartete Produktion der Display-Panels wurde nach unten korrigiert – von ursprünglich 13 Millionen auf nur noch neun Millionen Einheiten. Selbst wenn Apple 2026 tatsächlich den Start schafft, könnte die Geräteproduktion im ersten Jahr um bis zu sieben Millionen Stück hinter der Panel-Herstellung zurückbleiben. Kurzum: Die Stückzahlen wären limitiert, der Marktstart wohl eher verhalten.

Apples Roadmap fürs iPhone 18

Interessant ist auch der Fahrplan für die kommenden iPhone-Generationen. Laut Bericht plant Apple, das iPhone 18 und das iPhone 18e erst im Frühjahr 2027 zu veröffentlichen. Die übrigen Modelle iPhone Air 2, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sollen hingegen schon im Herbst 2026 erscheinen – möglicherweise zusammen mit dem Foldable, sofern es bis dahin fertig wird. Das faltbare Modell könnte ebenso Teil der iPhone-18-Familie werden. In der Gerüchteküche wurde diesbezüglich schon über ein „iPhone 18 Ultra“ spekuliert.

Blickt man noch weiter nach vorn, arbeitet Apple bereits an der iPhone-19-Reihe. Dieses Modell soll als Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones erscheinen – mit neuer Technologie und vermutlich einem besonderen Designansatz. Parallel dazu plant Apple, den Preis des zweiten faltbaren iPhones zu senken, das (wenn alles nach Plan läuft) bereits im Herbst 2027 vorgestellt wird.

Die Quintessenz: Geduld ist gefragt

Apple lässt sich beim Thema Foldables nicht aus der Ruhe bringen – und das dürfte Fans gleichermaßen frustrieren wie beruhigen. Einerseits dauert es länger, andererseits zeigt die Verzögerung, dass Apple lieber wartet, bis Technik und Design perfekt zusammenspielen. Wer also auf das iPhone Fold hofft, braucht eines vor allem: viel Geduld.